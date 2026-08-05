Reforma al SAE avanza al Senado: ministra Arzola valora "volver a reconocer el mérito"

Por 111 a favor, 28 en contra y 1 abstención, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el proyecto de ley que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE).

La propuesta tiene el objetivo reemplazar el modelo exclusivamente aleatorio por un sistema mixto, y crea dos mecanismos complementarios de admisión: la Elección Mutua (EM) y la Asignación Aleatoria (AA). Ambos operarían bajo una plataforma única administrada por el Ministerio de Educación.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, valoró el avance legislativo y destacó el apoyo obtenido en la Cámara Baja. “Estamos muy contentos porque hoy hemos avanzado con un proyecto de ley muy importante para nuestro gobierno (…). Hemos tenido un gran respaldo para modificar el sistema de admisión que lleva 10 años funcionando”, afirmó la secretaria de Estado.

La autoridad señaló que durante esta década el sistema ha acumulado críticas de postulantes y familias que vieron debilitados sus proyectos educativos. “10 años en que hemos conocido diversos testimonios de personas de postulantes a quienes no se les ha reconocido el mérito de proyectos educativos, que se han visto debilitados por no poder tener un sistema o un proceso de admisión que sea coherente con ese proyecto”, sostuvo Arzola.

“Hoy día estamos avanzando en revertir esa situación, en volver a reconocer el mérito y en reducir el peso que está teniendo el azar en la asignación de las vacantes del sistema educativo”, subrayó.

El diputado Sergio Bobadilla, presidente de la Comisión de Educación, calificó la votación como un hito para las familias chilenas y destacó la magnitud del respaldo obtenido en la Sala.

“Creemos que es un gran día para muchas familias chilenas que han esperado por años que se les restituya el derecho preferente que siempre deben tener para elegir la educación de sus hijos. Como también que se considere el esfuerzo de los estudiantes y de las familias que con el sistema actual fue ignorado”, manifestó el parlamentario.

Bobadilla rechazó las críticas que minimizan el apoyo a la iniciativa y subrayó el carácter transversal de la votación. “Quienes tratan de bajar los decibeles, por decir de alguna forma, que aquí ha sido una mayoría circunstancial. No, señores, ha sido una mayoría abrumadora, transversal, 111 diputados de 155 han votado favorablemente y esto refleja que es una demanda de la inmensa mayoría de los chilenos”, enfatizó.

“Por tanto, reitero, chao tómbola y libertad para elegir la educación de nuestros hijos”, sentenció Bobadilla.

El proyecto ahora deberá ser discutido en el Senado, donde el Ejecutivo espera mantener el respaldo para concretar la modificación al sistema de admisión escolar.