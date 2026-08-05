Seamos realistas, los sistemas frontales volverán

Durante las últimas semanas hemos tenido intensas lluvias en los sectores urbanos y rurales, dentro de las regiones del norte, centro y sur del país, cuyos sistemas frontales produjeron infinidad de desgracias a sus poblaciones. Lamentablemente, muchas familias siguen levantando sus viviendas en zonas de inundación de quebradas y ríos, a pesar de que los planos reguladores intercomunales y comunales lo impiden, es más, otros tantos, que calificamos de contumaces temerarios, sin autorizaciones de nadie, rellenan los humedales con propósitos mercantiles. Pareciera que en Chile, tanto sus autoridades como la ciudadanía, desconocen los negativos efectos del cambio climático.

Desde hace años estamos dando cuenta de que la naturaleza manda, llamando a sus gobernantes en orden a que fiscalicen correctamente el uso del territorio, pues ellos, por sus altos niveles de estudios y competencias exigidas para que ejerzan sus cargos, debieran saber que el agua perpetuamente recupera su ruta original y por ello existen en los instrumentos de regulación urbana las zonas de remoción en masa y áreas de riesgo de inundación.

Como lo hemos publicado anteriormente, en la ciudad de Iquique, región de Tarapacá, el director de obras municipales (DOM) durante un prolongado período de tiempo cursó unos 70 permisos de edificación en sectores inundables, violando las disposiciones del Plan Regulador Intercomunal, lo que le significó a ese funcionario una llamada de atención de la Contraloría General de la República, ente fiscalizador que lo obligó a invalidar esos actos administrativos.

Pues bien, debido a una discusión técnica a propósito del riesgo de remoción en masa definido en el PREMVAL entre la SEREMI del Minvu de la región de Valparaíso y el DOM de Viña del Mar, tuvo que intervenir la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu, cuyo liviano juicio se aprecia en documento adjunto en este link: https://www.defendamoslaciudad.cl/noticias/item/download/1782_7a102256ead3a93682e6da62e16c339f

Pero como, después de leerlo, no compartíamos su opinión, con fecha 30 de julio pasado, le enviamos esa denuncia a doña Dorothy Pérez, titular de la Contraloría, solicitándole su intervención en este episodio. Para que los lectores de esta columna conozcan el texto íntegro de nuestra posición, la reproducimos a continuación entre comillas y con cursivas:

“MAT. Denuncia inacción de la División de Desarrollo Urbano del MINVU en relación con las áreas de riesgo.

Pongo en su conocimiento el Ord. N°392, de 22 de julio de 2026, donde la División de Desarrollo Urbano (DDU) del MINVU, incumple lo señalado por la Contraloría en el dictamen N° OF136651 de 20 de julio de 2026. En dicho pronunciamiento se indica que la DDU debe dar cumplimiento a lo instruido en el dictamen N° E144502, de 2025, en orden a precisar las profesiones idóneas para suscribir los estudios fundados asociados a fallas geológicas, pero también establecer la forma de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 2.1.17. de la OGUC en relación con los demás tipos de riesgo.

No obstante lo anterior, dos días después de recibir el mencionado dictamen N° OF136651, la DDU señala que existe una especie de vacío legal que dejaría sin efectos el requerimiento de los estudios fundados y las acciones que deberán ejecutarse para la utilización de terrenos emplazados en zonas de riesgo, al no estar indicado en la ley las profesiones idóneas para suscribir los estudios y las medidas de mitigación y/o el organismo competente que los apruebe.

El asunto planteado es de mucha importancia pues tiene relación con instrucciones de la SEREMI MINVU de Valparaíso a la DOM de Viña de Mar acerca de los requisitos que señala el artículo 2.1.17 de la OGUC para proyectos en áreas de riesgo por remoción en masa establecido en el artículo 47 del PREMVAL y la aplicación del artículo 116 BIS D) de la LGUC y el inciso tercero del artículo 7.2.1 de la OGUC, asumimos que a propósito de la declaración de zona de catástrofe y el plan de reconstrucción luego del incendio de febrero de 2024.

Es decir, se trataría de la construcción de viviendas para los damnificados por el incendio en sectores que pueden experimentar remociones en masa, con el consiguiente riesgo de un nuevo desastre, riesgo que se ve incrementado significativamente con los eventos extremos de lluvia que el cambio climático está generando y que por estos días son noticia en nuestro país.

Naturalmente, el posible “ahorro de recursos públicos” que implica ignorar ahora los riesgos de remoción en masa se traducirán en el futuro en la necesidad de mayores inversiones para resolver la situación y reconstruir las viviendas para los futuros gobiernos. Le solicito que analice este antecedente y que tenga a bien ejercer las acciones que en derecho correspondan para evitar futuras tragedias por la inacción de ciertos funcionarios“.

Quienes se hayan tomado el tiempo necesario para leer la denuncia ingresada en la Contraloría, podrán estar de acuerdo o no con dicho texto, pero lo que nos interesa es defender las ciudades y sus habitantes con las herramientas legales disponibles actualmente.