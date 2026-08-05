Universidad de Chile es la institución académica más valorada por la ciudadanía

Por segundo año consecutivo, la ciudadanía valoró a la Universidad de Chile por su impacto público y reputación. Así quedó plasmado en la medición Total Brands 2026, desarrollada por la consultora Criteria, BBK Group y El Mercurio. Para el estudio se consultó a más de 4 mil personas entre junio y julio de este año y se evaluaron más de 160 marcas en 30 categorías, lo que generó más de 40 mil evaluaciones.

En esta oportunidad, aumentó el número de universidades evaluadas y el puntaje total de la categoría disminuyó en 20 puntos. Sin embargo, la U. de Chile se mantuvo sólidamente en el primer lugar.

“Nos alegra y nos honra este galardón obtenido por la U. de Chile, que por segundo año consecutivo fue elegida como la universidad más valorada por la ciudadanía. Este es un reconocimiento muy importante, porque proviene de la sociedad a la que servimos y reconoce el trabajo que realiza toda la comunidad día a día”, señaló la Rectora de la Universidad de Chile Alejandra Mizala.

En tanto, el socio y director de Mercados y Consumidores de Criteria, Marco Silva, explicó que esta es la segunda oportunidad donde miden a las Universidades, “y por segundo año consecutivo la gana la Universidad de Chile, siendo la marca reconocida por los ciudadanos como la más valorada o más vigente. Este año, además, el desafío era mayor, porque aumentamos la cantidad de universidades, pero la Universidad de Chile nuevamente resultó ser la mejor evaluada”.

El estudio y sus ámbitos

El estudio Total Brands 2026 evaluó la vigencia de las marcas a partir de tres ámbitos: fuerza, actualización y conexión, considerando cuatro dimensiones: propuesta de valor, experiencia, identidad y propósito.

El estudio midió, además, otras áreas, entre ellas Aerolíneas, Isapres, Multitiendas, Bancos, Seguros, Delivery, Farmacias e Institutos de Educación Superior. Entre las marcas reconocidas estuvieron BancoEstado en la categoría Bancos, Mercado Libre en E-commerce, Metro en Transporte y Dr. Simi en Farmacias. Esta última obtuvo, a su vez, el primer lugar del Gran Total Brand 2026.

Junto con obtener el primer lugar de Total Brands en la categoría Universidades, la U. de Chile encabezó otra medición anunciada recientemente: la cuarta versión del Monitor de Sostenibilidad Empresarial 2026 de Ipsos, que analizó la percepción de las personas sobre el desempeño sostenible de 100 empresas e instituciones. En esta medición, la U. de Chile lideró entre las instituciones de educación superior en percepción ciudadana de sostenibilidad.