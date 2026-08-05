“Vida de Música”: el poema musicalizado en homenaje a Valentín Trujillo Sánchez

La poeta Carmen Araya Flores y el compositor de sólo 14 años de edad, André Dimitroff, fueron los encargados de crear el poema musicalizado “Vida de Música”, en homenaje al maestro Valentín Trujillo Sánchez, quien fuera uno de los vecinos más queridos y recordados del barrio Matta Sur de la comuna de Santiago.

Esto, porque el maestro Valentín Trujillo vivió en la zona de calles Lira y Ventura Lavalle desde su infancia hasta los primeros años de matrimonio, siendo recordado por muchos residentes que hasta el día de hoy lo sienten como parte de la comunidad.

De hecho, el año 2016, el reconocido pianista fue nombrado hijo ilustre de Santiago y el 2023 recibió el premio “Santiago Construye Historia” otorgado por la Municipalidad de Santiago. Hoy es la propia comunidad la que le brinda este homenaje a través de “Vida de Música”, que se encuentra disponible de forma digital y totalmente gratuita.

La encargada de crear los versos que destacan al pianista fue Araya, vecina del barrio Matta Sur, quien descubrió su talento por las letras a los 68 años de edad con el lanzamiento de su primer cuadernillo literario “Sentimientos”, publicado por la Fundación Vive El Patrimonio.

La artista investigó y conversó por meses con residentes del barrio Matta Sur que le contaron historias del maestro, de su familia y esposa Aída, a quien el músico conoció justamente en el mismo barrio durante su juventud.

“En este poema quería destacar a la persona, por ello realicé un estudio entre los coetáneos que vivían cerca de su hogar en los años que el maestro residió en el barrio Matta Sur. Vecinos de calles Lira, Ventura Lavalle, Portugal, Madrid, entre otras direcciones participaron de la investigación dándome su testimonio”, señaló la autora.

En tanto, la música estuvo a cargo del jóven compositor André Dimitroff, quien comenzó a escribir líneas melódicas en partitura de manera autodidacta a los 7 años de edad y a los 11 años estrenó su primera composición para cuarteto de cuerdas en el Museo de la Memoria de Santiago, con motivo del homenaje al músico Jorge Peña Hen.

Dimitroff es el compositor más joven que ha estrenado una partitura para orquesta en el país, según los registros de la Revista Musical Chilena de la Universidad de Chile, y creó la pieza para piano que musicaliza el poema “Vida de Música”.

Actualmente, André Dimitroff es becado de la Escuela de Orquestas de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI). Tanto la poeta como el músico son socios de la Biblioteca Solidaria del Barrio Matta, gestionada por la Fundación Vive El Patrimonio, y representaron el sentir de toda la comunidad que manifiestan su orgullo de ser parte de un barrio que vio nacer al Premio Nacional de Música 2024.

El poema homenaje fue entregado al maestro Valentín Trujillo a través de su hija Cecilia, quien señaló: “Estoy muy emocionada y me hicieron caer lágrimas, porque fue realmente espectacular como pudo resumir desde los inicios de mi padre hasta ahora, con un respecto y un cariño impresionante”.

La música y poesía fueron registrados en el Estudio de Grabación del Centro Comunitario Matta Sur de la Municipalidad de Santiago y la producción general estuvo a cargo de la Fundación Vive El Patrimonio.