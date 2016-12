El pueblo no quiere la libertad de los reos de Punta Peuco

Señor Director:

Para los que no entienden, para los que no logran comprender, para aquellos que viven en la burbuja en que los tiene sumido la mentira de los medios… para todos ellos: los crímenes de lesa humanidad son:

IMPRESCRIPTIBLES => No Prescriben, Viven en Tiempo Presente

INAMNISTIABLES => No pueden gozar de Amnistía

ININDULTABLES => No pueden ser Indultados

Así lo estipula la justicia internacional, la cual tiene preeminencia sobre la justicia nacional, de acuerdo a los tratados firmados y ratificados por Chile.

Ante los crímenes de lesa humanidad; todos aquellos que quieren libertad para criminales de lesa humanidad, están arando en el mar, están escribiendo en el agua. Nadie a título personal puede darse el lujo de tratar de ser corazón de abuelita con aquellos que cometieron crímenes contra la humanidad; algunos esperan llegar a ocupar un puesto de poder para decir que ellos están por la liberación de criminales de lesa humanidad; por ahí hay un senador, el presi de la Suprema, un rector que escribe en El Mercurio, un cura que dice velar por los pobres, un ministro de Justicia, todos ellos perdonan con dolor ajeno, como a ellos no los toco la tiranía, ellos parecen no saber lo que ocurrió fuera de sus casas durante el tiempo que duro la tiranía mas deshumanizada que conozca la historia de Chile.

Vamos por el caso hipotético, ¡que el pueblo decida!, que aquel que está por la libertad de estos viejos que cometieron crímenes horrendos, y que después de 35 o 40 años (durante los cuales disfrutaron de impunidad y libertad absoluta), la justicia condenó cuando estaban en los 70 u 80 y que ahora no tienen control del esfínter y hay que limpiarlos cuando la necesidad biológica fuera de control hace su llegada imprevisible, decidan.

No creo que los familiares estén muy contentos de cargar con un problema de esa envergadura que se estaría repitiendo hora tras hora y día tras día. ¿Estarían dispuestos aquellos que tanto alharaco hacen para liberar a estos especímenes, en llevárselos para la casa y cuidarlos ellos mismos?; No creo que alguno de ellos estaría dispuesto a ensuciarse un dedo para cuidar a estos ancianos los cuales se merecen todos los derechos, (como dicen ellos en sus arengas libertarias); no creo que ninguno de ellos estaría dispuesto a hacer semejante trabajo para mantener a esos individuos aseados.

Por lo tanto, se mantiene el dicho latino: “vox populi, vox dei”(la voz del pueblo, es la voz de dios): el 62% del pueblo cree que no deben tener beneficios carcelarios, el 75% del pueblo pide el cierre del hotel 5 estrellas “Punta Peuco”, y el 77% del pueblo opina que deberían cumplir las condenas en cárceles comunes. Aqyuí no hay cura, ni senador, ni rector que escribe en El Mercurio, ni ministro de Justicia, ni presi de la Suprema que pueda pasar a llevar la justicia internacional cuando hay envueltos “crímenes contra la humanidad”.

¡Ni Olvido, Ni Perdón!,para que no se vuelva a repetir la historia en otra ocasión.