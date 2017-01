Como es Carolina Goic

Señor Director:

Una opinión muy personal.

Hace nueve años, al arribar a esta ciudad propuse a la senadora, candidata a diputada entonces, una sesión de fotos en un museo. Lamentablemente en ese entonces no era la Carolina Goic de ahora y la entrevista fue portada recién tres años después en un medio papel couché.

Goic se veía regia y gustosa en su rol, entonces aun ignoraba el cáncer.

Económicamente yo estaba tan mal que un día la invite a tomar un café a la inglesa. Generosamente me ofreció una once completa.

Cuando tuvo difusión su enfermedad, mucho más de alguien, me decía: Es un show.

Nadie hace un espectáculo en torno a una enfermedad que Susan Sontag denomino metáfora para eludir la realidad. Pero esas reacciones desnudaban rencores hacia la hija del destacado dirigente e ingeniero agrícola, Pedro Goic.

Recuerdo bien que cuando el partido cuestionó su candidatura, Carolina Goic me manifestó sin tapujos que como colorina que era entonces, se iría del partido con Adolfo Zaldívar. Eduardo Frei Ruiz Tagle con bastante sagacidad, logró que se la designara en una de las vicepresidencias de la colectividad.

Supe que Pedro Goic, gran deportista en su juventud, pese a promover la Reforma Agraria de Frei, fue un tenaz opositor de la Unidad Popular y celebró su caída. De origen, en consecuencia, los Goic son bien de centro derecha y los cambios, quizás, a nadie le consta, vinieron en el camino.

Le consulté a la actual senadora, en el 2008, ¿Si tenía tanto arrastre porque no apoyaba a su compañera de lista, la PS, señora Hilda Díaz (QEPD)? Carolina se encogió de hombros y dejo entrever que “cada uno se rasque con sus propias uñas”.

Ahora está en la lista de presidenciables. Yo la defino como una mujer inteligente pero no sagaz y calculadora de distancias medias. Hay quienes la odian al extremo, y eso fue lo que escuché al llegar a Punta Arenas, a unas periodistas la denominaban la zorra, no en el término grosero sino en las capacidades del zorro para hacerse de sus presas, su inteligencia y hábitos que devastan los gallineros. Ahora las mismas despotricadoras la apoyan.

Perdonen, pero escribo lo que comentaban y afirmaban a veces en forma rotunda.

Pero la mujer de sonrisa triste como la definí en su momento, está actuando con el apoyo de un grupo de operadores (no digo que pagados, son militantes con cargos), como ocurre en todo partido. Ese grupo esta y no está con Michelle Bachelet; Carolina Goic tuerce los discursos rápidamente y desconcierta. Un fan suyo, correligionario, ex concejal de San Gregorio me decía que la estaban preparando para las presidenciales del 2021.

Es una excelente madre, con la suerte de tener a Cristián Kirk (ex Miranda Kirk) de papá y mamá con Carolina aquí para las visitas distritales y feriados más el tratamiento en Santiago, unos hijos maravillosos que le harán fácil la vida ahora que se radica en la capital Con su poder logró colocar una gobernadora provincial y a un concejal.

Le deseo suerte como senadora. Si es presidencial para el 2021 será cincuentona y en consecuencia no una cara nueva. Espero que surjan algunas en el intertanto.

Sobrina del obispo Alejandro Goic cuenta con la bendición de la Iglesia pese a sus diferencias con el obispo local Bernardo Bastres Florence, pero Carolina se ciñe a los tiempos.

Ignoro si votaría por ella, la verdad espero que a la fecha de entonces surjan rostros que no me obliguen a ello.