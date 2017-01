“No + AFP” convoca a nueva movilización

Un encuentro nacional sostuvo el movimiento No más AFP este fin de semana, en donde analizaron los principales lineamientos de la coordinadora para este 2017.

Uno de los voceros de la entidad, Esteban Maturana, sostuvo que entre los acuerdos está el continuar con la desafiliación de las administradoras Cuprum y Provida que realizaron una fusión cuestionada por la Contraloría por las pérdidas que significó para las arcas fiscales, aunque luego fueron avaladas desde la Superintendencia de Pensiones.

A esto se suma una nueva convocatoria a movilización para el domingo 26 de marzo.

Maturana explicó que “en esa fecha nuevamente las chilenos y chilenos que sabemos que por el mecanismo de las AFP no vamos a encontrar una posibilidad de jubilarnos dignamente, llamamos nuevamente a salir a las calles como lo hicimos en julio y agosto del año pasado, marchas pacíficas, familiares, marchas domingueras para exigirle al Gobierno y exigir sobre todo a aquellos que hoy día aspiran a ser presidentes de la República, diputados y senadores, que tengan claro que el año 2017 es el año del fin de las AFP en la lógica que hemos planteado”.

Respecto de la mención hecha por Ricardo Lagos durante su proclamación como candidato del PPD, en el sentido que es necesario un cambio del sistema de pensiones, Maturana sostuvo que se trata de un intento burdo y falso del ex mandatario.

El vocero de la coordinadora, quien además es dirigente de los trabajadores de la salud municipalizada, recordó que en su pasada campaña presidencial en 1999, Lagos mintió cuando hizo los compromisos con mejorar las condiciones de este sector.

“Lagos se comprometió con una reforma integral al sistema de salud en Chile, planteando la necesidad de fortalecer la salud pública, generar un fondo universal solidario, regulación a las clínicas privadas y a las Isapres para que no siguieran haciendo un negocio tan descarado. Sin embargo, Lagos nos heredó el AUGE que es un tremendo hoyo que se genera a la salud pública, porque nos obliga cada año a entregarle cientos de miles de millones de pesos a las clínicas privadas que lucran con platas de todos los chilenos, porque el sistema público no puede hacer lo que el AUGE nos obliga que hagamos porque no nos entregan los recursos para hacernos cargo de las garantías implícitas en salud”, comentó Maturana.

Maturana indicó que desde el movimiento emplazarán a todos los candidatos a pronunciarse acerca de la demanda de terminar con el sistema de capitalización individual y modificarlo por uno de reparto, como ha sido largamente demandado por la coordinadora.