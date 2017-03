Roberto Fantuzzi: “Las grandes empresas siempre se han arreglado con los gobiernos”

El presidente de Asexma, Roberto Fantuzzi, visitó el estudio de Gente al Día. En conversación con las periodistas Fresia Soltof y Alejandra Becerra abordaron el episodio de la muñeca inflable, regalo que en diciembre de 2016 despertó polémica por el machismo detrás del gesto.

El empresario reconoció haber aprendido del error: “Las feministas me regalaron un libro y aprendí mucho después del tema (…) El regalo fue lo más rasca que hay, pero hablemos de otra cosa, mejor”.

Así, abordó su trabajo como líder de la Asociación de Exportadores de Productos Manufacturados, también el vínculo de las empresas con los representantes políticos: “Las grandes empresas siempre se han arreglado con los gobiernos. El que pone la plata, pone la música”, dijo con relación al momento que atraviesa el país.

Criticó el rol que han tomado los empresarios al imponer un nivel de pesimismo que, a su juicio, perjudica a todos por igual: “Creo que el problema en el que estamos metidos, también es por culpa de los empresarios. Tenemos que buscar soluciones, no solo echar la culpa. Las reformas pueden haber tenido impacto, pero los empresarios tenemos que buscar la salida, no ir a llorar como niños chicos”.

En ese sentido, reconoció que la Reforma Tributaria era necesaria y que los empresarios la habrían rechazado porque todo cambio genera incertidumbre: “Tenemos que avanzar. En Chile hay cosas indignantes como la salud. Hay problemas sociales que solucionar. Por eso, creo que esas reformas tendrían que haber salido de nosotros, porque mientras exista más paz social, mejor andan los negocios”.

Distinta opinión tiene de la Reforma Laboral. En este ámbito sostiene que es necesario avanzar a un modelo como el español, en donde las relaciones entre empresarios y trabajadores se pacte a largo plazo y no en una convivencia que, cada tres años, presente un pliego de peticiones. “Los empresarios estaban en contra, porque se rehúsan a los cambios. Pero las empresas son patrimonios donde hay una relación con la sociedad, no podemos no mirar así la realidad”.

Marcando diferencias con los empresarios, también criticó al mundo sindical: “Si yo fuera presidente de la CUT, estaría preocupado por las inversiones de las AFP, no de migajas”.

Migración y trabajo

En la entrevista, Roberto Fantuzzi abordó la relación entre trabajo y migración. En ese sentido, recordó sus origen italianos y cómo a sus antepasados les tocó insertarse en una sociedad nueva. “Los inmigrantes surgen porque trabajan de lunes a domingo. Eso pasa en todos los lugares del mundo”.

El empresario reconoce que “le llama la atención el esfuerzo de los trabajadores haitianos. Por eso, cuando me paran en la calle y me dicen que los inmigrantes quitan el trabajo, yo pienso que es necesario aprender a convivir con esto: por ejemplo, el lenguaje en Chile ha cambiado gracias a la inmigración. Cada colonia aporta, la comida, por ejemplo, de la economía naranja peruana”.

El llamado que hace es a recapacitar, asimilar un cambio estructural que está por venir; “Tú no elijes un trabajador por su país, sino por que necesitas su función”.

Comentó que como empresarios no les corresponde conversar sobre políticas de migración. “Se van a generar mil problemas, pero estas oleadas de inmigrantes siempre han sido beneficiosas, históricamente beneficiosas (…) Es un gran desafío para Chile, pero lo que me llama la atención es porqué vienen todos a Chile. Para mí ese es el mejor indicador de que acá no todo anda mal”.

En ese sentido, y recordando la polémica suscitada luego de la prohibición cubana de ingreso a Mariana Aylwin, aseguró que en Chile no se debe hablar de DDHH de otros países, cuando “nosotros tenemos problemas mucho más grandes” con el tema.

Al finalizar, y sobre el año electoral que se avecina, dijo que “mientras no estén los programas, no hay nada claro. Hay que saber qué dicen las propuestas. Estamos metidos en peleas chicas. Perdimos una semana en lo de Mariana Aylwin, una tontera”.