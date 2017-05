Yo soy Chile y tú también

Señor Director:

Escribo con finalidad de hacer un llamado a todos los chilenos y chilenas.

Como todos sabemos este año son las elecciones presidenciales, y la gente se ve ajena a esto, es decir, hay una mayoría que no está votando, no puede ser que de los 11 millones habilitados para sufragar, ¡4 millones lo hagan!

¿Descontento social? obvio que habrá si vota una minoría. Sin embargo, me parece hipócrita que alguien que no haya votado diga lo mal que le parece el gobierno, lo no representado que se siente y otras tonterías.

Tú voto sí hace la diferencia, si todos votamos habrá más “representación” y no sólo eso, sino además los partidos tendrán una idea de “lo que se pide”, pues éstos no van a lanzar a un hueón que saben que no saldrá, perderían capital, y eso no es grato para nadie.

Hago el llamado a votar.

Votemos. Hagámonos escuchar. Votemos siempre, hagámonos ver.