Apicultores convocan a marcha por masiva muerte de abejas

Para este miércoles en Valparaíso está convocada una marcha pacífica por los apicultores de la V Región, quienes manifestaron que “la muerte de las abejas es un hecho que ha pasado inadvertido durante muchos años”.

Desde la asociación gremial de la Región, Apivalpo AG, explicaron que durante los últimos dos meses solo en la comuna de Cabildo hay registro de tres casos en los que cientos de colmenas han muerto como consecuencia de los productos químicos que se utilizan en la agricultura.

Melissa Pizarro, secretaria de Apivalpo AG, señaló que desde la organización decidieron “levantar la voz” porque actualmente en el Senado se está discutiendo un proyecto de ley que no los representa, ya que fue formulado sin la opinión del gremio.

De acuerdo a la dirigente, es importante modificar la legislación vigente, hecha hace 50 años atrás. Sin embargo, desde el gremio advierten que la iniciativa que se discute actualmente no los protege de las aplicaciones de los agroquímicos. “Esto todavía no se aprueba, pero está la base y eso no nos identifica. Nosotros tenemos nuestra propia propuesta y esa es la que buscamos que los senadores trabajen, porque finalmente la ley será para nosotros”.

Melissa Pizarro comentó que la marcha busca evidenciar tanto el rechazo a la legislación actual como la exigencia por un uso adecuado de los agroquímicos. En ese sentido, explicó que si bien son productos autorizados, su efecto es mortal para las colonias de abejas.

Sobre la importancia de estos insectos, comentó que son responsables de casi el 80 por ciento de la alimentación, lo que los convierte en un rubro estratégico de la agricultura. Además, dijo que son el sustento para muchas familias y afirmó que son fundamentales para mantener el equilibrio del ecosistema .

“No es posible que el agricultor mate a nuestras abejas y al mes siguiente solicite nuestros servicios de polinización. La abeja es mucho más que miel, contribuye de forma importante a la biodiversidad, por lo tanto nosotros somos un punto estratégico dentro de la cadena alimenticia”, agregó.

La marcha comenzará a las diez de mañana en la Plaza Victoria y el objetivo será llegar a las 11 a la parte posterior del Congreso para exponer el problema a los parlamentarios. La organización cuenta con 320 apicultores confirmados para la manifestación, quienes asistirán desde distintos puntos del país.