El negro historial de políticas de Karen Rojo, la alcaldesa de Antofagasta

Una multa de hasta $250.000 podrían llegar a pagar los antofagastinos que pernocten en la vía pública de su ciudad. Esto, debido a la ordenanza que aprobó el consejo municipal de Antofagasta, liderado por la alcaldesa Karen Rojo.

Una medida polémica en una región donde, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, los índices de cesantía son los más altos del país. Además, un 40% de las personas en situación de calle de la región habita precisamente en la comuna de Antofagasta, lo que abre un escenario controvertido en la zona.

La alcaldesa ha sido enfática en señalar que se ocupará el criterio a la hora de aplicar las multas, y que no es una medida que busque perjudicar a la población en situación de calle, sin embargo el juicio quedaría a cargo de funcionarios de Carabineros, por lo que no existe certeza efectiva sobre el filtro que se ocupará. La alcaldesa, además, es poco clara a la hora de explicarlo. En entrevista con CNN Chile, la edil señaló que “en ningún caso el objetivo es multar a la gente en situación de calle. Si hay una persona que toma con frecuencia dormir en la calle, se va a utilizar el criterio para hacerle entender que no puede acampar en los espacios públicos, para eso tiene otro domicilio. Si no entiende, esa persona será multada. Hoy no existe ninguna institución del Estado que pueda rehabilitar a esas personas. Las personas en situación de calle están con temas de drogadicción fuerte, salud mental grave. No puedo esperar a que ocurra otro homicidio producto de que nadie está haciendo visible esta realidad”.

La ordenanza de Rojo se pone a la cola de una serie de controvertidas declaraciones y medidas que ha decidido impulsar la alcaldesa durante sus dos mandatos.

Rojo llegó al sillón edilicio de Antofagasta en 2012, luego de derrotar, como independiente pro Chile Vamos, a Marcela Hernando, la hasta ese momento alcaldesa de la ciudad. Karen Rojo había sido Seremi de Salud en la misma región, cargo que tuvo que abandonar por no cumplir con los requisitos establecidos por la ley para asumirlo. No contaba con estudios de salud pública. A pesar de eso fue en ese cargo en el que adquirió la popularidad que pronto la haría la máxima autoridad de Antofagasta.

Ya en el municipio, Rojo comenzó a urdir sus primeras políticas. Hace un par de años la realidad de los campamentos en Antofagasta sufrió una explosión inédita. Hoy son más de 60, según cifras entregadas por TECHO-Chile, y todo indica que el fenómeno suma y sigue. Ante este escenario, en septiembre de 2015, la alcaldesa firmó un oficio en el que ordenaba el desalojo de 26 asentamientos informales, uno de ellos el Luz Divina, lugar donde reside hasta el día de hoy el sacerdote jesuita Felipe Berríos. La alcaldesa respaldó su decisión argumentando que el muncipio había recibido un sinnúmero de denuncias “por los problemas de seguridad y afectación de la calidad de vida de los vecinos de los campamentos”. “¿Qué ha hecho la intendencia con respecto a los campamentos? ¿Organizarlos? No necesito que los organice, sino que se les dé una solución definitiva de sus viviendas”, concluyó.

Berríos, en tanto, tildó la medida como un error: “Desalojar los campamentos es una locura porque son seres humanos, familias que adónde van a ir. Hay un error. Desde el punto de vista de justicia social, de respeto a la persona, desde un punto de vista práctica, esta es una medida inaplicable”.

La ciudad de Antofagasta también se caracteriza por su riqueza y diversidad cultural. La inmigración ha sido un rasgo propio de la región durante los últimos años y, según información de la encuesta Casen a fines del años pasado, un 5,3% de la población de la ciudad es inmigrante.

En ese contexto Karen Rojo ha dejado entrever su propia perspectiva en relación al tema de inmigración. Fue precisamente a fines del año pasado, cuando en entrevista con Emol la autoridad señaló que “la población que está llegando está generando serios problemas”. En una presentación expuesta en el Congreso Nacional, Rojo detalló la situación que vive la comuna de la cual es autoridad: “No quiero en la comuna de Antofagasta guetos de pobreza y lamentablemente la población que está llegando está generando serios problemas, que si no los tocamos a tiempo, esta situación va a ser irreparable”.

En un video publicado en septiembre de 2015, la jefa comunal expresa su preocupación por los altos niveles de delincuencia que vive la ciudad. En el material, Rojo asegura que “los índices de homicidios y los actos delictuales están aumentando, y lo más grave aún, es que varios de ellos han sido cometidos por ciudadanos extranjeros con órdenes de detención”. Acto seguido hace un llamado al gobierno para impulsar, cuanto antes, una ley migratoria: “al gobierno regional, le pido en nombre de toda la región, que ejecute ahora mismo las órdenes de expulsión y que nos diga cómo nos va a garantizar que estas personas no vuelvan a ingresar de manera ilegal como normalmente lo están haciendo y se están dedicando a actividades delictuales”.

Hoy, con la ordenanza de las multas a quienes pernocten en la calle, Karen Rojo da nuevamente de qué hablar. La normativa comenzará a regir este mes de noviembre.