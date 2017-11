La dictadura de las encuestas

Señor Director.

El proceso eleccionario que toca su fin, ha sido uno de lo más notables por lo inusual de sus causas y consecuencias. Por primera vez sale en Chile un presidente elegido de antemano por las encuestas, o mejor dicho por quienes están detrás de ellas, ¡insólito!

Además de ser un hito histórico, no faltará quienes propongan el terminar con la farsa de la elecciones, que las encuestas son matemática infalible, que eso está científicamente demostrado, y que las instituciones que las publican no son necesariamente del Estado, o que las fechas y lapsos de publicaciones no están determinados por este, sino por empresas de la Sofofa y el CPC.

Si fuera por las encuestas en Grecia jamás habría habido democracia, aunque sí hubo dictaduras, plutocracia y nepotismo.

Esta metáfora sirve para entender que con la falta de control sobre la manipulación de las encuestas, sobre todo en esto de las elecciones, provoca en la gente la abulia y falta de interés por estos procesos, y no solo eso sino, sino que adempas el sistema es secuestrado por los empresarios encuestistas. Al suceder esto, el ciudadano considera al final que no es pertinente acudir a las urnas, ¿para qué?

Esto tiene que ver con el grado de mercantilización y corporatización de la sociedad.

Quizás fue ese el factor ausente en la antigua Grecia el que permitió el funcionamiento y desarrollo de la polis, el interés de los ciudadanos por participar y contribuir al desarrollo de la democracia y la sociedad.

El efecto que este fenómeno produce en el sistema chileno es contrario a la democracia viva. Esto coincide con la ideología de aquellos que sustentan estos procesos, entre ellos, aquellos a los que les son favorables las encuestas, desde los cuales se ejerce oligarquía-plutocrática y nepotismo, o sea a la inversa.

Nos queda la lacra, y lo auténtico la democracia se quedó en septiembre del 73. Esto que nos venden hoy es una ilusión. Dieron el golpe militar para lograr este efecto, el que todos hoy sienten, excepto la derecha dura que ha sacado la voz en las redes sociales, y se arroga el mérito de haber echado a andar el modelo en los 80 en dictadura.

Hay que recordar que solo con la derecha dura, el modelo no funcionó en toda la década de los 80. Con la entrada de la centro izquierda a la disputa de la administración del poder en la post dictadura, se generó un vertiginoso crecimiento, que más bien fue mérito de los gobiernos de la Concertación.

Con esto el centro y la izquierda pierden inevitablemente su identidad ya que hoy se han convertido en especies de zombis de la política. Los que cobran vida son los gatos porfiados del ChileVamos, que se resisten a caer, y se arrogan hoy la infalibilidad del modelo y sus encuestas.

El 19 de Noviembre en la noche estaremos en el Chile post encuestas…

No es cuestión de prohibir y eliminar tales instrumentos o productos como los llaman. En esto de las encuestas existe la ley de la selva, el que tiene más plata decíde como y cuando hacer las encuestas según conveniencia.

En los primeros años después de la bajada del dictador, los que manejaban esto de las encuestas fueron aquellos que gobernaron más de 20 años, sucedió que con el tiempo a partir de 2005 estos sectores perdieron el control sobre estos instrumentos, que paulatinamente pasaron a sus actuales dueños, el conglomerado en torno a Piñera.

Lo que sucede hoy en Chile con las encuestas, jamás podría haber sucedido en el resto de la OCDE en donde esta actividad y está severamente regulada y controlada por una institución estatal. En año de elecciones más de 3-4 encuestas no se pueden publicar, aquí en Chile en años de elecciones se publican ¡52 encuestas!

O sea que las elecciones se deciden a 6 meses del evento y que, por lo tanto, no es necesario ir a votar.

Se habla de elecciones fomes con el árbol que no nos deja ver el bosque. Hemos perdido el control sobre las rutinas de aquellos que manejan las encuestas y su entorno con políticos y empresarios.

El Diario Oficial, toda una institución en el Chile republicano hasta el 73, no tiene ninguna ingerencia en la información y publicación de los resultados, eso está en manos de privados. No es poner en duda a primera vista el resultado de las encuestas, pero sí su uso y mal manejo.