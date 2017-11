Arturo Salah: “He vivido momentos injustos y molestos”

“Acepto todas las críticas, pero no voy a permitir que se dude de mi honorabilidad y honestidad”, afirmó el presidente de la ANFP, Arturo Salah, luego que se conociera que la institución pagó un viaje a su esposa como directora del organismo sin serlo.

Recordemos que de acuerdo a información aparecida en los medios de comunicación, se conoció que el pasaje corresponde a un vuelo a Temuco para la entrega del trofeo del torneo de Apertura 2016, por un valor de $199.318 pesos.

Al respecto, el mandamás de la ANFP señaló que “he vivido momentos injustos y molestos y aseguró tener “la conciencia muy tranquila” respecto de las acusaciones que pesan sobre él y otros integrantes del directorio.

Salah añadió que “el ambiente que se ha generado en los últimos días puede confundir y genera un manto de dudas respecto de mi actuar, acepto todas las críticas, pero no voy a permitir que se dude de mi honorabilidad y honestidad, es un valor que no puedo hipotecar y tengo la obligación de defenderla a brazo partido”.

En esa línea el ex director técnico de Colo Colo, Universidad de Chile y la selección nacional, señaló que “es absolutamente claro que uno tiene que pagar y asumir todos los gastos personales y no corresponden que este tipo de cargos los asuma la institución”.

Sobre esto, Salah efectuó un mea culpa y aseguró que “tenía que haber estado más encima de los temas en la gente que delegué y revisar que no existieran temas pendiente, ese fue el error”, puntualizó.

Por lo mismo, Salah pidió que no se sobre reaccione ante las informaciones aparecidas, aunque reconoció que “en mi periodo en la presidencia efectivamente me ha acompañado mi esposa. En casi todos los casos se han facturado directamente a mi los valores de dichos viajes y he realizado directamente ese pago”.

El presidente de la ANFP agregó que “también es cierto que en algunos casos aislados se produjeron errores administrativos y esto me hace extremar el control sobre éstas y otras tantas obligaciones de mi gestión, la que seguiré ejerciendo con la misma fuerza y dedicación puesta hasta ahora”, descartando de paso una renuncia al cargo.

Finalmente Salah afirmó que “instruyó al gerente general de la ANFP, Claudio Tessa, para “acelerar todos los procesos de integración de un oficial de cumplimiento y de un contralor interno, amén de las auditorías especiales en específico que se han implementado y se están desarrollando”.

Las declaraciones de Salah se dan horas antes de un complejo Consejo de Presidentes donde se verán temas cruciales como la vental del Canal del Fútbol y el lío por la cuota de incorporación a la Primera B.