Errores lingüísticos en televisión

Señor Director:

Nuestro hermoso idioma tiene sus códigos, normas que hacen posible el buen decir. En verdad toda lengua tiene sus exigencias, sin el respeto a ellas la comunicación se torna confusa. Las palabras, sobre todo las buenas, contribuyen poderosamente a elevar la condición humana.

La polisemia tiene carácter de ciencia y refiere a la pluralidad de acepciones que una palabra posee. La gramática, la prosodia, la fonología, la sintaxis y la filología son algunas de las disciplinas que rigen o fundan el buen uso de los vocablos y de las estructuras lingüísticas. Nada mejor en la vida que hablar, que expresarse con un lenguaje corregido.

Con las palabras se ama o se hiere. Las palabras son entidades vivas, tienen origen, en ellas radica la historia de la Humanidad que somos. Las palabras nacen, viven y también mueren. Las mata el mal uso, el abuso y el desuso.

Todos hacemos errores al decir, no estamos exentos de esa impronta humana. Nuestro hablar refleja nuestro pensar. Así como pensamos es la vida intelectual, social y sentimental que llevamos.

La televisión que millones en Chile y en el mundo ven es un medio extraordinario, fruto de la creación científica y tecnológica de la especie. No sólo hay que ver televisión, también escuchar con atención lo que a través de ella se dice.

Hace unos días ( no se dice atrás ) registré a tres personas en tres canales que en el momento usaron el idioma: Un candidato presidencial, una periodista y a otro periodista. El primero, de nuevo postulante, dijo textualmente: ” Eso que supe me ‘ satisfació ‘ mucho ” (lo correcto es decir me ” satisfizo “. Se conjuga como el verbo hacer ). La periodista Matilde Burgos, de canal CNN Chile, a un entrevistado de la disidencia de derecha de la DC, también textualmente expresó: ” Esa división le ‘ doldría ‘ a otras personas de su partido ” (lo correcto es decir le ‘ dolería ‘. Doler es verbo regular ). Y el señor Fernando Villegas, también sociólogo según él dice, panelista y autor de algunos libros, señaló: “La actual situación de los políticos hace que salte ‘ la pus ‘ (lo correcto es decir ” el pus “, porque el sustantivo es masculino ).

Son algunos registros. De la observación de errores se aprende. No es sólo crítica. Se aprende a elaborar de mejor manera nuestro discurso de cada día escuchando con atención el buen decir de otros. De igual forma la mejor escritura se aprende del hábito de la lectura de quienes con rigor y excelencia cultivan nuestro idioma.