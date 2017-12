Señor Director:

El ser humano vive sobre dos emociones: el amor y el temor. Lamentablemente hoy domina el temor en el 90 por ciento de nuestras decisiones. Una de las más vitales decisiones de nuestra vida es la referente a política y religión. En religión nos han atemorizado hasta con un infierno y en política lo hacen con terrorismo económico, entonces, la pregunta vital hoy en día es: ¿Voy a votar por amor a lo mejor o por temor a lo peor? Voy a citar palabras de la autora economista Ginite Well: “Es mucho más que el dinero… es tu vida”. Espero que entienda bien. Al tomar la decisión política debe pensar en su futuro, sino, no lo tendrá, ni tampoco sus hijos que serán los futuros ciudadanos dentro de este nefasto sistema, en el cual, si usted espera soluciones de políticos y sus derivados se frustrará pues es como esperar que le toro no le embista porque es vegetariano.

Es de esperar que no haga suya la frase de una canción del grupo SUMO que dice así: “No sé lo que quiero, pero lo quiero ya”. El marketing político existe y su objetivo es el mismo del sistema: hacerle creer que debe votar por tal, pero eso también tiene un precio, aunque le darán 4 años para pagarlo.