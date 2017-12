La UDI y los Familiares de los Detenidos Desaparecidos

Señor Director

En estos días hemos sabido que un criminal nazi fue encarcelado y su edad, 96 años, no fue considerada una razón para evitar el encierro. No he sabido de ninguna reacción chilena que condene esta actitud.

También supimos que el asesino de Jaime Guzmán podría ser extraditado a Chile y que debería enfrentar a la justicia chilena. La UDI exige al Gobierno de Chile que haga todo lo necesario para traerlo al país. Lo anterior a pesar de saber quién mató al senador Guzmán, a quien dedicaron un memorial, y que han transcurrido 25 años desde el crimen. Lo entiendo, desean justicia.

En ese contexto, no deja de ser llamativo que la UDI acuse a los familiares de los detenidos desaparecidos de majadería al insistir en sus demandas de verdad y justicia. Ellos exigen dar vuelta la hoja.