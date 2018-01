Quintanilla retrocede y Casale se mantiene en punta en el Dakar

No fue una jornada del todo positiva para Pablo Quintanilla, quien cedió posiciones en la tabla general luego de que este domingo terminara en la sexta posición de las motos.

El chileno cumplió el recorrido en 3 horas, 2 minutos y 29 segundos, resultado que lo deja en la quinta posición de la tabla general, a 5 minutos y 44 segundos del actual líder, el español Joan Barreda Bort. Este último se quedó con el triunfo en la segunda jornada, tras marcar un tiempo de 2 horas, 56 minutos y 44 segundos, seguido por el francés Adrien Van Beveren y el austriaco Matthias Walkner, en segundo y tercer lugar, respectivamente.

“Me levanté con dolor de estómago, pensé que se pasaría antes de largar, pero fue aumentando en carrera. No pude comer nada, la primera parte de la etapa la hice con puro líquido y proteínas, después me faltó energía y tuve que bajar el ritmo. Son cosas que pasan, ahora he descansado y ya me siento mejor. Varios en el equipo tuvieron síntomas vitales en los últimos días y ahora me tocó; me revisó el médico (el mexicano Jaime Figueroa), tomé pastillas y después de una siesta, fui mejorando. En estas condiciones era importante pasar el día, no equivocarme y llegar cerca de los que iban rápido”, comentó Pablo Quintanilla tras su llegada a la meta.

José Ignacio Cornejo sigue realizando una excelente presentación en Honda, terminando el día en el puesto 14, con un tiempo de 3 horas, 6 minutos y 16 segundos.

Patricio Cabrera llegó en el puesto 44 en esta jornada (3 horas, 37 minutos y 18 segundos) mientras que Cristóbal Guldman cerró la lista de chilenos, llegando en la ubicación 64 (3 horas, 57 minutos y 58 segundos).

Este lunes se correrá la tercera etapa, la cual unirá las localidades peruanas de Pisco y San Juan de Marcona, con una especial de 296 kilómetros.

Casale sigue en lo más alto

Abriendo la ruta, a las 9:33 de la mañana en Perú, Ignacio Casale completó de la mejor forma la segunda etapa entre Pisco – Pisco, adjudicándose así dos triunfos consecutivos en lo que va de competencia y manteniéndose en lo más alto de la clasificación general.

El chileno completó los 12 kilómetros de Enlace y 267 de Especial, en 3h:37m:45s, adjudicándose una difícil y emocionante segunda etapa donde también fueron protagonistas el ruso Sergei Kariakin y el argentino Gastón González.

Un inmejorable inicio para el piloto chileno, quien mantuvo la concentración en la navegación y pudo hacer frente a una ruta compleja que dejó varios accidentes y abandonos: “Fue una etapa difícil, el calor y zonas con dunas de arena muy blanda pueden jugar en contra. Además, en el kilómetro 36 se me apagó el odómetro principal y tuve que continuar toda la carrera con el de repuesto. Me sentí bien, pero hoy corrí en un 85% de mi capacidad, porque también hay que cuidar la moto y la integridad de uno, tomando en cuenta que esto recién comienza”, aseguró Casale

Con 1 minuto y 43 segundos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, el piloto ya se prepara para enfrentar lo que será la tercera etapa entre Pisco – San Juan de Marcona, que tendrá 208 kilómetros de Enlace y 296 de Especial, repartidos principalmente entre arena y tierra.

Boris Garafulic fuera

Boris Garafulic se mantiene en la competencia de la categoría autos, tras haber chocado pasado el primer waypoint de la jornada.

El chileno, quien es piloto de Mini, chocó con el saudí Yazeed Al-Rajhi, situación que llevó a pensar en que el chileno abandonaría la competencia, tras quedarse retenido en las dunas que rodean a Pisco.

Garafulic debió trabajar durante varias horas en la reparación de su auto, logrando volver a ponerlo en movimiento. De esta manera, el chileno logró llegar a la meta en la posición 64, terminando la segunda etapa en 14 horas, 43 minutos y 34 segundos. Al momento de escribir esta nota, @Emol_Deportes confirmaba que los mecánicos de Mini se encontraban trabajando en el auto para solucionar los problemas dejados por el choque.

El otro nacional en competencia, Juan Carlos Vallejo, pasa a ser el mejor nacional en la categoría tras llegar este domingo en la posición 50, con un tiempo de 7 horas, 18 minutos y 39 segundos, resultado que lo deja en el lugar 49 de la clasificación general, a 4 horas y 32 minutos del líder, el francés Cyril Despres.