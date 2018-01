Autopsia descarta tesis de suicidio de activista ambiental Macarena Valdés

La mujer fue encontrada muerta en agosto de 2016. Tras esto la Fiscalía aseguró que se trataba de un suicidio, aseveración que la familia no aceptó, por lo que reunieron el dinero para financiar realizar nuevos peritajes con el especialista Luis Ravanal.

Durante esta jornada se confirmó que el peritaje encargado al médico forense Luis Ravanal desestimó la tesis de suicidio levantada por el SML, cuando Macarena Valdés fue encontrada colgada a una de las vigas de su casa el 22 de agosto de 2016.

El 22 de agosto de 2016 Macarena Valdés fue hallada muerta en su casa ubicada en la comunidad mapuche Newen de Tranguil en la comuna de Panguipulli. Hecho que fue catalogado como un suicidio por Carabineros, el Servicio Médico Legal y la Fiscalía local.

Sin embargo, su familia no creyó esta tesis y advirtió que se trataba de un asesinato generado en el marco de una lucha que estaba llevando a cabo la comunidad contra el proyecto hidroeléctrico de la compañía austríaca RP Global y la empresa chilena de distribución eléctrica Saesa.

En conversación con nuestro medio, Luis Ravanal manifestó que los resultados fueron entregados durante la semana pasada, que estaba pendiente el estudio de autopsia puesto que se requería complementarlo con el estudio histológico.

“No habían signos que demostrasen que se tratase de un ahorcamiento en vida, es decir, en el área más importante que es el cuello, que es donde una persona cuando está con vida se lesiona producto del ahorcamiento. En estas circunstancias siempre va a tener signos de vitalidad, signos de hemorragia, lesiones en los tejidos, en los órganos, lo que no ocurre en un cadáver, donde estos signos están ausentes, cuando se suspende o cuando se trata de simular un ahorcamiento. Concretamente, a través de la autopsia y reitero a través de la confirmación del estudio histológico se demuestra que no hay signos de vitalidad, es decir, no hay signos que demuestren que el cuerpo se haya suspendido a través del ahorcamiento estando con vida, eso evidentemente genera una evidencia que se contrapone a la información oficial respecto a que se trataría de un ahorcamiento de tipo suicida, como lo ha señalado el Servicio Médico Legal”, dijo.

El especialista además señaló que tampoco existen indicios de suicidio mediante otra vía, algo que tampoco había indicado el análisis toxicológico anterior realizado por el Servicio Médico Legal, por lo tanto no existe ningún antecedente que demuestre que Macarena Valdés haya estado con vida al momento de que su cuerpo fuera suspendido en el aire. Según el abogado, esto obliga a investigar con mayor detalle cuál ha sido la causa de muerte, no excluyendo otros mecanismos de muerte asociado a asfixia, por lo tanto no se puede descartar en este caso la participación de terceros.

Luis Ravanal, además, indicó a nuestro medio que la investigación del Servicio Médico Legal fue incompleta.

“Se han dado opiniones y se han dado diagnósticos sin comprobación de pruebas, en este caso microscópicas histológicas, por lo tanto esa es la gran debilidad de la investigación, específicamente la realizada por el Servicio Medico Legal. Es una situación que se viene ya reiterando en otros casos similares en donde se dan por sentado diagnósticos en base a supuestos, pero que a la larga desde el punto de vista científico no tienen la confirmación objetiva y por lo tanto genera esta serie de dudas respecto a no solo la calidad técnica, sino que también respecto a las verdaderas causas de muerte en una investigación criminal”, señaló.

Finalmente, el médico explicó que son necesarios doce informes técnicos que permitan reabrir la investigación, pero que con el actual informe se descarta que la tesis anterior no tiene respaldo científico, algo que es necesario como elemento de prueba para que la causa sea retomada.

En tanto, familiares y cercanos a Macarena Valdés se referirán durante este viernes en Tribunales de Panguipulli sobre la situación, momento en el que entregarán completos antecedentes.

En desarrollo…