Tolerancia

Señor Director:

Tengo una duda: Tolero que a los que me toleran y no tolero a los que no me toleran. ¿Esto me hace ser tolerante?

Si escribo esto en twitter tendré comentarios tolerantes e intolerantes. Tranquila estoy que acá solo me leen y nunca me daré cuenta si me toleran o no.

Le saluda una intolerante a las cartas al director.