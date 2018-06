c01f561acd

fac00f8364

La Palma chilena, una especie emblemática y olvidada del Chile Central La cantidad existente de esta especie representa menos del 2,5 por ciento de la que había hace 200 años, debido a un manejo inadecuado de esta tradicional especie. Sobre esta situación, los académicos Luis Alberto González y Manuel Toral de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza, junto a Rafael Navarro, de la Universidad Politécnica de Madrid, lanzaron la publicación "Palma Chilena: Una Especie Emblemática que Chile Necesita Recuperar". Diario Uchile Sábado 16 de junio 2018 13:42 hrs. Compartir

La Palma Chilena es parte de las familias de las Palmaceas, situada en el extremo más austral del planeta. Desde el punto de vista económico, ha sido la especie forestal más importante del Chile Central, principalmente por sus frutos, siendo un importante producto alimenticio; y por su savia, base para la elaboración de la miel de palma. Los atributos de esta especie, dieron lugar a un uso descuidado y sin control que, junto a la explotación del bosque esclerófilo, redundó en una significativa reducción de su población. La disminución de la Palma Chilena en los últimos 200 años, es catastrófica. Actualmente se estima la existencia de cerca de 125.000 ejemplares, los que representan alrededor del 2,5 por ciento de la población que existió a comienzos del siglo XIX. A lo anterior se suma el hecho que casi la totalidad de las poblaciones actuales presentan un avanzado estado de envejecimiento. La gran longevidad de la especie ha permitido su permanencia hasta la actualidad; sin embargo, la gran mayoría se encuentra en un avanzado estado de desmoronamiento. Hacia el Santuario de la Palma Chilena En este contexto, los académicos e investigadores Luis Alberto González y el fallecido profesor Manuel Toral, ambos de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la U. de Chile (CFCN); y Rafael M. Navarro, de la Universidad Politécnica de Madrid, escribieron y publicaron el libro Palma Chilena: Una Especie Emblemática que Chile Necesita Recuperar. La publicación es fruto de una investigación que se inició en el año 2012 tras un convenio entre la Minera Los Pelambres y la CFCN. La empresa buscaba mejorar el estado de una pequeña población situada en Monte Aranda cerca de Los Vilos. Ello, como parte de los compromisos tras una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de uno de sus proyectos. El libro es parte de los estudios necesarios para trasformar el lugar en el Santuario de la Palma Chilena de Monte Aranda, pues hay conciencia que el logro de esta meta en una de las poblaciones más septentrionales, servirá de ejemplo para el resto de las poblaciones de la Jubaea chilensis. Es así como el propósito de esta publicación es contribuir con la detención de la desaparición de las poblaciones naturales a través de la sensibilización y toma de conciencia que permita iniciar un plan de recuperación de la Palma Chilena en conjunto con el bosque esclerófilo. Lanzamiento del libro El libro Palma Chilena: Una Especie Emblemática que Chile Necesita Recuperar fue dado a conocer el día jueves 7 de junio en un evento realizado en el Salón de Honor de la Casa Central de la U. de Chile, en el que participaron cerca de 200 personas, conformados por representantes de CONAF, Instituto Forestal, académicos, estudiantes e investigadores. Presidieron la ceremonia el Rector Ennio Vivaldi; la decana de la CFCN, Carmen Luz de la Maza; el ex presidente Ricardo Lagos; el gerente General de Minera Los Pelambres, Mauricio Larraín Medina; y Luis Alberto González, autor principal del libro. “El lanzamiento de este libro es de suma importancia para la necesidad que tenemos de conservar la palma chilena; cuando conservamos la palma no sólo conservamos la especie, sino que conservamos una actividad que es importante para muchas comunidades”, sostuvo la decana de la Maza. Por su parte, Mauricio Larraín, señaló que existe un compromiso por parte de la empresa de desarrollar una minería sustentable, “hacerse cargo de los impactos y trabajar para poder responder a cada uno de los compromisos asumidos en materia ambiental y social”. La urgencia de restablecer las poblaciones de la Palma Chilena El autor del libro dio a conocer las causas del deterioro, así como los desafíos ante la situación de la Palma Chilena. El retroceso de estas poblaciones está íntimamente ligado a dos causas principales: “la desaparición del bosque esclerófilo mediterráneo y la cosecha masiva de sus semillas para el consumo. La producción de savia para la miel de palma no ha sido la principal causa del retroceso de las poblaciones (…). No es posible que nuestras autoridades no se preocupen por revertir esta situación. Comenzar a restablecer una cobertura vegetal esclerófila resulta urgente para dar inicio a una verdadera restauración de las cuencas de la costa central”, planteó González. “El último capítulo del libro es una mirada respecto de cuál debe ser la política a largo plazo, que implica recuperar el bosque mediterráneo y lo que se requiere para ello. (…) El tema central a mi juicio es el tema hídrico. La posibilidad de restaurar el bosque esclerófilo, la necesidad de entender qué rol tiene que jugar, es un primer elemento, pero esto obliga a una gestión de los recursos hídricos, y a mi juicio va a ser el gran tema de este siglo XXI en Chile. En el libro se hace referencia respecto de que el agua es responsable de un 60% del PIB de Chile y eso es determinante”, explicó por su parte Ricardo Lagos. Al finalizar, el Rector Ennio Vivaldi enfatizó en la “responsabilidad que tenemos por un territorio. Me duele mucho como chileno cuando se perpetua un daño al ecosistema, al entorno, al ambiente. Tenemos que llamar a asumir una responsabilidad, y esta debe ser asumida por cada uno de nosotros como un ultraje a lo más hermoso que tenemos como sociedad que es nuestra biodiversidad”. Vía Uchile.cl Texto: Roxana Alvarado

La Palma Chilena es parte de las familias de las Palmaceas, situada en el extremo más austral del planeta. Desde el punto de vista económico, ha sido la especie forestal más importante del Chile Central, principalmente por sus frutos, siendo un importante producto alimenticio; y por su savia, base para la elaboración de la miel de palma. Los atributos de esta especie, dieron lugar a un uso descuidado y sin control que, junto a la explotación del bosque esclerófilo, redundó en una significativa reducción de su población. La disminución de la Palma Chilena en los últimos 200 años, es catastrófica. Actualmente se estima la existencia de cerca de 125.000 ejemplares, los que representan alrededor del 2,5 por ciento de la población que existió a comienzos del siglo XIX. A lo anterior se suma el hecho que casi la totalidad de las poblaciones actuales presentan un avanzado estado de envejecimiento. La gran longevidad de la especie ha permitido su permanencia hasta la actualidad; sin embargo, la gran mayoría se encuentra en un avanzado estado de desmoronamiento. Hacia el Santuario de la Palma Chilena En este contexto, los académicos e investigadores Luis Alberto González y el fallecido profesor Manuel Toral, ambos de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la U. de Chile (CFCN); y Rafael M. Navarro, de la Universidad Politécnica de Madrid, escribieron y publicaron el libro Palma Chilena: Una Especie Emblemática que Chile Necesita Recuperar. La publicación es fruto de una investigación que se inició en el año 2012 tras un convenio entre la Minera Los Pelambres y la CFCN. La empresa buscaba mejorar el estado de una pequeña población situada en Monte Aranda cerca de Los Vilos. Ello, como parte de los compromisos tras una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de uno de sus proyectos. El libro es parte de los estudios necesarios para trasformar el lugar en el Santuario de la Palma Chilena de Monte Aranda, pues hay conciencia que el logro de esta meta en una de las poblaciones más septentrionales, servirá de ejemplo para el resto de las poblaciones de la Jubaea chilensis. Es así como el propósito de esta publicación es contribuir con la detención de la desaparición de las poblaciones naturales a través de la sensibilización y toma de conciencia que permita iniciar un plan de recuperación de la Palma Chilena en conjunto con el bosque esclerófilo. Lanzamiento del libro El libro Palma Chilena: Una Especie Emblemática que Chile Necesita Recuperar fue dado a conocer el día jueves 7 de junio en un evento realizado en el Salón de Honor de la Casa Central de la U. de Chile, en el que participaron cerca de 200 personas, conformados por representantes de CONAF, Instituto Forestal, académicos, estudiantes e investigadores. Presidieron la ceremonia el Rector Ennio Vivaldi; la decana de la CFCN, Carmen Luz de la Maza; el ex presidente Ricardo Lagos; el gerente General de Minera Los Pelambres, Mauricio Larraín Medina; y Luis Alberto González, autor principal del libro. “El lanzamiento de este libro es de suma importancia para la necesidad que tenemos de conservar la palma chilena; cuando conservamos la palma no sólo conservamos la especie, sino que conservamos una actividad que es importante para muchas comunidades”, sostuvo la decana de la Maza. Por su parte, Mauricio Larraín, señaló que existe un compromiso por parte de la empresa de desarrollar una minería sustentable, “hacerse cargo de los impactos y trabajar para poder responder a cada uno de los compromisos asumidos en materia ambiental y social”. La urgencia de restablecer las poblaciones de la Palma Chilena El autor del libro dio a conocer las causas del deterioro, así como los desafíos ante la situación de la Palma Chilena. El retroceso de estas poblaciones está íntimamente ligado a dos causas principales: “la desaparición del bosque esclerófilo mediterráneo y la cosecha masiva de sus semillas para el consumo. La producción de savia para la miel de palma no ha sido la principal causa del retroceso de las poblaciones (…). No es posible que nuestras autoridades no se preocupen por revertir esta situación. Comenzar a restablecer una cobertura vegetal esclerófila resulta urgente para dar inicio a una verdadera restauración de las cuencas de la costa central”, planteó González. “El último capítulo del libro es una mirada respecto de cuál debe ser la política a largo plazo, que implica recuperar el bosque mediterráneo y lo que se requiere para ello. (…) El tema central a mi juicio es el tema hídrico. La posibilidad de restaurar el bosque esclerófilo, la necesidad de entender qué rol tiene que jugar, es un primer elemento, pero esto obliga a una gestión de los recursos hídricos, y a mi juicio va a ser el gran tema de este siglo XXI en Chile. En el libro se hace referencia respecto de que el agua es responsable de un 60% del PIB de Chile y eso es determinante”, explicó por su parte Ricardo Lagos. Al finalizar, el Rector Ennio Vivaldi enfatizó en la “responsabilidad que tenemos por un territorio. Me duele mucho como chileno cuando se perpetua un daño al ecosistema, al entorno, al ambiente. Tenemos que llamar a asumir una responsabilidad, y esta debe ser asumida por cada uno de nosotros como un ultraje a lo más hermoso que tenemos como sociedad que es nuestra biodiversidad”. Vía Uchile.cl Texto: Roxana Alvarado