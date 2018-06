6994c7bc16

a91c218cff

Medio Ambiente Nacional Subpesca crea comisión para proteger a lobos marinos de pescadores La medida que busca evitar que estos animales sean dañados por los pescadores cuando se atacan sus embarcaciones surge luego de que Estados Unidos decretara que no recibirá productos pesqueros de países que no protejan a sus mamíferos marinos Andrea Bustos C. Domingo 17 de junio 2018 7:58 hrs. Me Gusta Compartir

Se estima que existen alrededor de 500 mil lobos marinos en el mundo, de ellos 300 mil están en la zona pacifica, mientras que en Chile hay cerca de 200 mil distribuidos a lo largo de nuestra costa, por lo que no es sorpresivo verlos comúnmente en las playas y terminales pesqueros de diversas comunas del país. Si bien este animal se encuentra protegido por una veda hasta 2021, su presencia constante genera perjuicios a los pescadores artesanales e industriales, pues no solo son su competidor por excelencia en materia de caza de productos marinos, sino que también suelen dañar los materiales de trabajo en busca de restos de pescado. En este contexto es que a lo largo del país se han registrado incidentes en que los pescadores han atacado a estos animales, casos que incluso han llegado a resolverse en la justicia. A este problema se suma además que en agosto de 2016 Estados Unidos estableció una regulación que indica que no recibirá productos pesqueros de países que no protejan a sus mamíferos marinos, por lo que ambas condiciones han incentivado al gobierno a crear una comisión que cree políticas de protección para este animal. El grupo tendrá 90 días para establecer medidas y estará conformada por la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y la Armada a través de Directemar. Luciano Pérez, director nacional del Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna (Codeff), señaló que la comisión es una gran medida, pues es necesario proteger a estos animales de posibles actos de violencia. Además, agregó que, aunque los incidentes pueden ser puntuales generalmente son muy dramáticos y violentos. “Uno no puede evitar empatizar con el dolor y sufrimiento de estos mamíferos al ver que son utilizados como carnada o son atacados para que no rompan redes o porque interrumpen alguna maniobra con peces”, comentó. Además, afirmó que, si bien los lobos compiten con los pescadores por los peces, estos últimos están conscientes que si el recurso es escaso para ambas partes es por la sobre explotación que se ha hecho a los productos marítimos. Por otro lado, el director indicó que no todos los pescadores ven como enemigos a esta especie, sino por el contrario muchos han visto en ellos una oportunidad de trabajo a través de rutas turísticas realizadas en sus embarcaciones, las que llevan a los visitantes a observar a estos animales en sus hábitats naturales. Doris Oliva, bióloga y miembro de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, indicó que para evitar inconvenientes entre pescadores y el animal se debe contar con la disposición de los pescadores a generar cambios en sus sectores de pesca, con el fin de evitar dejar residuos que llamen a los lobos marinos a acercarse a los botes. “Hay cosas tan simples como que los mismos pescadores trabajen bien sobre los desechos de la pesca, o sea que no se tiren residuos al mar. Entonces estas medidas que no tienen mucho costo son cambios de forma, que pueden disminuir las operaciones, si no se tiran los desechos la mar los lobos no van a andar detrás de los botes pesqueros”, explicó. La experta, que además trabajará en esta comisión, comentó que muchas veces los lobos se vuelven un problema para los pescadores porque la misma comunidad los acostumbra a recibir alimentos de parte de los humanos. “En la medida de que exista una conciencia de que no se debe alimentar a una fauna silvestre no vas a tener este problema”, agregó. Además, aclaró que cazar a esta especie no está entre las posibles soluciones, sino más bien se buscarán medidas de mitigación que ayuden a disminuir los problemas sin generar daños en el animal. La licenciada en Biología Marina y miembro de Fundación Terram, Elizabeth Soto, también indicó que en la mayoría de las ocasiones los humanos son los responsables de la conducta del animal al cebarlo con restos de pescado a las orillas de los terminales costeros, algo que a largo plazo “es un perjuicio que nos hacemos nosotros mismos”. Respecto a la importancia de este animal en las cadenas alimenticias, la bióloga indicó que el lobo marino es un depredador tope, lo que significa que está casi en la punta de la cadena alimenticia, y en este caso su principal depredador son las orcas. Luciano Pérez comentó que generalmente se suele pensar no existe un depredador para este mamífero sin embargo “es alimento de otros animales más grandes como las orcas, y podríamos pensar que no tenemos orcas o ballenas porque no las vemos, pero eso es errado. Tenemos gran presencia de especies que no por no verlas quiere decir que no estén en nuestras costas”. José Luis Brito, especialista en fauna silvestre y director del Museo de Historia Natural e Histórico de San Antonio, afirmó que la labor de esta especie es muy importante pues como predadores son especies esenciales en los ecosistemas terrestres o marinos. “Sin ellos el equilibrio de la vida no podría existir. Es sumamente importante entender que no se pueden remover, porque son ellos los que causan el equilibrio de la vida, se encargan de comer el exceso de otras especies, animales enfermos y seleccionan de tal manera que otras especies pueden mantenerse equilibradamente vivas con poblaciones sanas”, explicó. La comisión, que ya tuvo su primera sesión, se enmarca en una regulación que dictó Estados Unidos en agosto de 2016, donde estableció que quienes exporten productos pesqueros a este país deben cumplir un cierto estándar de protección de mamíferos marinos. Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones chilenas pesqueras, por lo que es de suma importancia que se logré acreditar que la pesca se realiza sin dañar a este animal. De lo contrario se podrían perder cerca de 1800 millones de dólares de ventas.

Se estima que existen alrededor de 500 mil lobos marinos en el mundo, de ellos 300 mil están en la zona pacifica, mientras que en Chile hay cerca de 200 mil distribuidos a lo largo de nuestra costa, por lo que no es sorpresivo verlos comúnmente en las playas y terminales pesqueros de diversas comunas del país. Si bien este animal se encuentra protegido por una veda hasta 2021, su presencia constante genera perjuicios a los pescadores artesanales e industriales, pues no solo son su competidor por excelencia en materia de caza de productos marinos, sino que también suelen dañar los materiales de trabajo en busca de restos de pescado. En este contexto es que a lo largo del país se han registrado incidentes en que los pescadores han atacado a estos animales, casos que incluso han llegado a resolverse en la justicia. A este problema se suma además que en agosto de 2016 Estados Unidos estableció una regulación que indica que no recibirá productos pesqueros de países que no protejan a sus mamíferos marinos, por lo que ambas condiciones han incentivado al gobierno a crear una comisión que cree políticas de protección para este animal. El grupo tendrá 90 días para establecer medidas y estará conformada por la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y la Armada a través de Directemar. Luciano Pérez, director nacional del Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna (Codeff), señaló que la comisión es una gran medida, pues es necesario proteger a estos animales de posibles actos de violencia. Además, agregó que, aunque los incidentes pueden ser puntuales generalmente son muy dramáticos y violentos. “Uno no puede evitar empatizar con el dolor y sufrimiento de estos mamíferos al ver que son utilizados como carnada o son atacados para que no rompan redes o porque interrumpen alguna maniobra con peces”, comentó. Además, afirmó que, si bien los lobos compiten con los pescadores por los peces, estos últimos están conscientes que si el recurso es escaso para ambas partes es por la sobre explotación que se ha hecho a los productos marítimos. Por otro lado, el director indicó que no todos los pescadores ven como enemigos a esta especie, sino por el contrario muchos han visto en ellos una oportunidad de trabajo a través de rutas turísticas realizadas en sus embarcaciones, las que llevan a los visitantes a observar a estos animales en sus hábitats naturales. Doris Oliva, bióloga y miembro de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, indicó que para evitar inconvenientes entre pescadores y el animal se debe contar con la disposición de los pescadores a generar cambios en sus sectores de pesca, con el fin de evitar dejar residuos que llamen a los lobos marinos a acercarse a los botes. “Hay cosas tan simples como que los mismos pescadores trabajen bien sobre los desechos de la pesca, o sea que no se tiren residuos al mar. Entonces estas medidas que no tienen mucho costo son cambios de forma, que pueden disminuir las operaciones, si no se tiran los desechos la mar los lobos no van a andar detrás de los botes pesqueros”, explicó. La experta, que además trabajará en esta comisión, comentó que muchas veces los lobos se vuelven un problema para los pescadores porque la misma comunidad los acostumbra a recibir alimentos de parte de los humanos. “En la medida de que exista una conciencia de que no se debe alimentar a una fauna silvestre no vas a tener este problema”, agregó. Además, aclaró que cazar a esta especie no está entre las posibles soluciones, sino más bien se buscarán medidas de mitigación que ayuden a disminuir los problemas sin generar daños en el animal. La licenciada en Biología Marina y miembro de Fundación Terram, Elizabeth Soto, también indicó que en la mayoría de las ocasiones los humanos son los responsables de la conducta del animal al cebarlo con restos de pescado a las orillas de los terminales costeros, algo que a largo plazo “es un perjuicio que nos hacemos nosotros mismos”. Respecto a la importancia de este animal en las cadenas alimenticias, la bióloga indicó que el lobo marino es un depredador tope, lo que significa que está casi en la punta de la cadena alimenticia, y en este caso su principal depredador son las orcas. Luciano Pérez comentó que generalmente se suele pensar no existe un depredador para este mamífero sin embargo “es alimento de otros animales más grandes como las orcas, y podríamos pensar que no tenemos orcas o ballenas porque no las vemos, pero eso es errado. Tenemos gran presencia de especies que no por no verlas quiere decir que no estén en nuestras costas”. José Luis Brito, especialista en fauna silvestre y director del Museo de Historia Natural e Histórico de San Antonio, afirmó que la labor de esta especie es muy importante pues como predadores son especies esenciales en los ecosistemas terrestres o marinos. “Sin ellos el equilibrio de la vida no podría existir. Es sumamente importante entender que no se pueden remover, porque son ellos los que causan el equilibrio de la vida, se encargan de comer el exceso de otras especies, animales enfermos y seleccionan de tal manera que otras especies pueden mantenerse equilibradamente vivas con poblaciones sanas”, explicó. La comisión, que ya tuvo su primera sesión, se enmarca en una regulación que dictó Estados Unidos en agosto de 2016, donde estableció que quienes exporten productos pesqueros a este país deben cumplir un cierto estándar de protección de mamíferos marinos. Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones chilenas pesqueras, por lo que es de suma importancia que se logré acreditar que la pesca se realiza sin dañar a este animal. De lo contrario se podrían perder cerca de 1800 millones de dólares de ventas.