Deportes Chile debutará en Sudamericano de Básquetbol U21 El equipo nacional encabezado por Felipe Haase debutará ante Brasil, en el torneo que se desarrollará en Salta, Argentina. Claudio Medrano Lunes 30 de julio 2018 11:48 hrs.

Entre este lunes 30 de julio y el domingo 5 de agosto, en Salta, Argentina, se disputará el Campeonato Sudamericano Sub-21 de Básquetbol, evento que contará con la participación de la Selección Chilena. Compone la delegación chilena los jugadores Ignacio Varela, Sebastián Herrera, Diego Low, Kevin Rubio, Felipe Haase, Javier Barra, Aitor Pickett, Salvador Olivar, Camilo Torres, Gaspar Hernández, Lucas Thiebaut y Santiago Soloudre. Acompaña al conjunto nacional el Head Coach Daniel Frola; el entrenador Jorge Álvarez; el preparador físico Alejandro Urrutia; y el kinesiólogo Alan Reyes. “Tenemos una camada muy grande, muy virtuosa, pero la Confederación Argentina, a última hora, cambió la fecha del torneo, lo que nos perjudicó mucho, tenemos a siete jugadores jugando en el exterior y, no pueden venir, entonces de los 12, siete no estarán, además dos de los armadores, juegan en la liga Saesa, que están jugando las finales y no pueden faltar”, explica el Head Coach, Daniel Frola. “Ya teníamos comprometida la participación, entonces vamos a llevar al resto de los jugadores. La primera meta, ser competitivos. El básquetbol chileno está en un momento de crecimiento, estamos ganando el respeto del ámbito internacional, entonces intentaremos seguir sumando para ese respeto. Tenemos un equipo realmente muy bueno, con muchachos de 2.08, 2.09 metros de altura”, agrega. La Federación de Básquetbol ya está pensando, además, en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. “Para este proceso tenemos muchos jugadores que tienen entre 18 y 21 años. Son muy buenos proyectos, y, esta camada es muy virtuosa, juegan en el extranjero y nos puede posicionar un poco más arriba. Podemos ascender a otro nivel, tenemos la altura, jugadores formados todos afuera y con la talla que cuesta mucho”, añade el técnico argentino. Calendario de Chile en el torneo: 30/07 Chile vs. Brasil. 31/07 Chile vs. Argentina. 01/08 Chile vs. Paraguay. 03/08 Chile vs. Perú. 04/08 Chile vs. Uruguay. 05/08 Jornada final

