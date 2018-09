0c3dba0174

Aniversario José Aguirre Cartas al Director | Lunes 10 de septiembre 2018 15:03 hrs.

Señor Director: No se trata de ninguna calificación religiosa , aunque los verdaderos creyentes me encontrarían razón, pero el gobierno del mal me parece ser una manera justa de designar esos dieciséis años en que nuestro país fue entregado a la administración bárbara e inicua de Pinochet y sus FFAA. Será necesario insistir, cada vez que se tenga la ocasión, en el carácter abominable de la dictadura chilena pues la impunidad de muchos de sus responsables y cómplices es todavìa una evidencia y ya asoman quienes reivindican gracia y perdón para los raros condenados , cuando no defienden abiertamente los crímenes de lesa humanidad que estos cometieron. El “nunca más” solo tendrá valor con la condición de que sigamos exigiendo día a día la persecución de los los crímenes de la dictadura y la condena de todos sus autores y cómplices.

