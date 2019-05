d28e5ffd38

Deportes Posta Femenina viaja a Japón para Mundial de Relevos El equipo que encabeza Isidora Jiménez competirá en el evento que se desarrollará en Yokohama este 11 y 12 de mayo. Claudio Medrano Miércoles 8 de mayo 2019 10:36 hrs.

La selección femenina de la posta 4×400 Metros viaja rumbo a Japón para participar por primera vez en el Mundial de Relevos, evento que se desarrollará en la ciudad de Yokohama entre el 11 y 12 de mayo. La escuadra nacional está compuesta por seis velocistas, cuatro titulares y dos suplentes: Isidora Jiménez, María José Echeverría, Martina Weil, Fernanda Mackenna, Berdine Castillo y Poulette Cardoch, Esta competencia tiene doble objetivo para las atletas nacionales: la preparación para los Juegos Panamericanos Lima 2019 y la opción de alcanzar los cupos para el campeonato mundial de Atletismo que se realizará en Doha en septiembre próximo. “Si salimos entre los 10 primeros lugares, clasificamos al mundial de atletismo en Doha (octubre), y nos da puntos para Tokio”, explica la deportista Fernanda Mackenna. “Estamos entrenando desde octubre para todo lo que se viene, que es el Mundial, el Sudamericano (24, 25 y 26 de mayo, Lima) y los Panamericanos. Hemos hecho un muy buen trabajo de equipo, hemos entrenado mucho, nuestro objetivo es poder mejorar nuestra marca y ubicarnos dentro de las 10 primeras”, agrega Fernanda. En tanto, para Lima 2019, la velocista espera participar en sus dos pruebas, en 400m y en la posta junto a sus compañeras: “Para Lima se innovó en el sistema de clasificación, por primera vez hay una marca mínima, pero eso no me garantiza que correré los 400. Tengo la marca, pero tengo que esperar hasta el 23 de junio para ver mi posición en el ranking. Los tiempos están difíciles, competitivos, pero estando ahí puede pasar cualquier cosa, me encantaría ojalá poder lograr una medalla, ese es nuestro sueño”, anhela la deportista.

