424368000d

b97f683fc6

Trabajadores de Swissport denuncian contratación de reemplazantes por huelga Pese a estar prohibido por ley, dirigentes sindicales indicaron que la Inspección del Trabajo ha hecho caso omiso a las acusaciones sobre la contratación de personal no capacitado para operar en la loza del Aeropuerto de Santiago. Los funcionarios solicitan mejoras salariales y el cumplimiento de sus derechos laborales. Rodrigo Fuentes Lunes 13 de mayo 2019 16:00 hrs. Compartir

Tiene 68 mil funcionarios que operan en más de 315 aeropuertos de todo el mundo y obtuvo ganancias que en 2016 llegaron a los 2,8 billones de Euros. Esos son algunos de los datos de la empresa trasnacional, Swissport, compañía que presta servicios de asistencia en tierra a vuelos internacionales, cuyos trabajadores en Chile realizan una huelga legal por sexto día consecutivo. Este lunes, los cerca de 300 operarios efectuaron una manifestación en las inmediaciones del Aeropuerto de Santiago exigiendo soluciones a su petitorio en el contexto del proceso de negociación colectiva. El director de la organización sindical, Enrique Yon, indicó que las peticiones laborales que solicitan a la empresa son básicas. Mejoras que ellos carecen – precisó- pero que hoy día tiene cualquier otro trabajador del terminal aéreo. “Hace seis años tenemos el mismo sueldo, no existen beneficios por bienestar social, se nos niegan las vacaciones, tampoco se pagan, una situación de explotación total. El trabajo que deben hacer 12 personas las hace solo una, interrumpen el horario de colación frecuentemente, y si te opones, te anotan y a fin de mes te despiden”, afirmó. Los trabajadores en huelga de la compañía Swissport, quienes se encargan de equipajes, guiar desde tierra al avión para su correcto estacionamiento, entre otras faenas similares, denunciaron que la empresa de capitales suizos a contratado personal externo para suplir las falencias operacionales. El representante sindical Enrique Yon, indicó que se ha denunciado a la entidad ante la Inspección del Trabajo de Pudahuel por reemplazo en huelga, sin embargo, el organismo según el dirigente, ha favorecido a la trasnacional. Además, indicó que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGA), ha autorizado el ingreso de personal externo que no tiene el conocimiento -aseguró- para realizar variadas labores que comúnmente hace personal especializado. “Yo creo que el inspector está comprado, está vendido, porque viene a fiscalizar en terreno, sin embargo, se dedica a visitar las oficinas de la empresa donde no existen las sustituciones, los reemplazos se están realizando en la loza, en rampas, en los vuelos, ahí es donde se ha contratado, no revisa, no hace bien su trabajo”, argumentó. El director del sindicato de trabajadores de Swissport Chile, Enrique Yon, agregó que pese a sostener reuniones con los directivos de la compañía, no se han logrado obtener respuestas positivas. Tratativas que continuarán este martes cuando los representantes laborales se reúnan otra vez con los Ejecutivos de la empresa. Una huelga legal que también ha traído consecuencias en las operaciones del Aeropuerto de Santiago, algunos retrasos en la salida de los vuelos, atochamientos y hasta pasajeros que han perdido sus vuelos.

Tiene 68 mil funcionarios que operan en más de 315 aeropuertos de todo el mundo y obtuvo ganancias que en 2016 llegaron a los 2,8 billones de Euros. Esos son algunos de los datos de la empresa trasnacional, Swissport, compañía que presta servicios de asistencia en tierra a vuelos internacionales, cuyos trabajadores en Chile realizan una huelga legal por sexto día consecutivo. Este lunes, los cerca de 300 operarios efectuaron una manifestación en las inmediaciones del Aeropuerto de Santiago exigiendo soluciones a su petitorio en el contexto del proceso de negociación colectiva. El director de la organización sindical, Enrique Yon, indicó que las peticiones laborales que solicitan a la empresa son básicas. Mejoras que ellos carecen – precisó- pero que hoy día tiene cualquier otro trabajador del terminal aéreo. “Hace seis años tenemos el mismo sueldo, no existen beneficios por bienestar social, se nos niegan las vacaciones, tampoco se pagan, una situación de explotación total. El trabajo que deben hacer 12 personas las hace solo una, interrumpen el horario de colación frecuentemente, y si te opones, te anotan y a fin de mes te despiden”, afirmó. Los trabajadores en huelga de la compañía Swissport, quienes se encargan de equipajes, guiar desde tierra al avión para su correcto estacionamiento, entre otras faenas similares, denunciaron que la empresa de capitales suizos a contratado personal externo para suplir las falencias operacionales. El representante sindical Enrique Yon, indicó que se ha denunciado a la entidad ante la Inspección del Trabajo de Pudahuel por reemplazo en huelga, sin embargo, el organismo según el dirigente, ha favorecido a la trasnacional. Además, indicó que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGA), ha autorizado el ingreso de personal externo que no tiene el conocimiento -aseguró- para realizar variadas labores que comúnmente hace personal especializado. “Yo creo que el inspector está comprado, está vendido, porque viene a fiscalizar en terreno, sin embargo, se dedica a visitar las oficinas de la empresa donde no existen las sustituciones, los reemplazos se están realizando en la loza, en rampas, en los vuelos, ahí es donde se ha contratado, no revisa, no hace bien su trabajo”, argumentó. El director del sindicato de trabajadores de Swissport Chile, Enrique Yon, agregó que pese a sostener reuniones con los directivos de la compañía, no se han logrado obtener respuestas positivas. Tratativas que continuarán este martes cuando los representantes laborales se reúnan otra vez con los Ejecutivos de la empresa. Una huelga legal que también ha traído consecuencias en las operaciones del Aeropuerto de Santiago, algunos retrasos en la salida de los vuelos, atochamientos y hasta pasajeros que han perdido sus vuelos.