Araucaria Araucana de la cordillera Nahuelbuta en peligro de extinción.

La Araucaria Araucana de la cordillera de Nahuelbuta o “Pewén de Nawelfvta”, ha sido declarada en peligro de extinción. ¿Quién lo iba a imaginar? Que una de las especies arbóreas más longevas del planeta estaría a punto de desaparecer. Consideremos que su existencia se remonta desde hace 200 millones de años aproximadamente y su aspecto poco ha cambiado en todo ese enorme lapso. ¡Existe mucho antes que nosotros como especie humana!

La Araucaria Araucana cuenta con una altura de hasta 50 metros y un espesor de hasta los 2,5 metros con una corteza muy robusta que le ha permitido sobrevivir a innumerables catástrofes, tales como incendios o erupciones volcánicas. Sus ramas con hoja dura le permiten adaptarse y vivir en ambientes gélidos.

La Araucaria Araucana de la cordillera de Nahuelbuta tiene características biológicas que le hacen única en su tipo a nivel mundial, inclusive, comparadas con las Araucarias Araucanas de la cordillera de los Andes. Esta majestuosa especie, además, tiene un invaluable valor simbólico y ceremonial para los pueblos originarios. Pero aun así no fue suficiente. Ni su valor ceremonial, ni ser Monumento Natural desde la década de los 70′, ni su aspecto majestuoso y sus características biológicas la salvaron de la codicia humana que durante los siglos XIX y XX la talaron.

La categoría de “Peligro de Extinción” significa que de no tomar medidas antropogénicas (acciones humanas) urgentes que ayuden en su cuidado, reproducción y protección la Araucaria de la Cordillera de Nahuelbuta desaparecerá. Pero no es sólo la Araucaria la que está en peligro, sino también todo su hábitat. No se puede ser tan ingenuos y creer que al mantener viva a una sola especie, en este caso a la Araucaria y continuar eliminando los relictos de bosque esta sobrevivirá. Cada especie que compone un bosque tiene una íntima relación de comunicación, dependencia las unas a las otras con su entorno creando condiciones y un ambiente único para que la vida se mantenga, extienda y multiplique.

Tal como la acción humana, nuestras acciones, nuestra irresponsabilidad ambiental llevó a este estado crítico a la Araucaria Araucana de Nahuelbuta. Debemos ser nosotros los que debemos actuar de manera integral para proteger no tan sólo la Araucaria, sino también todo su hogar, su hábitat, el bosque. Que no tan solo le brinda vida a ella, sino también a nosotros mediante servicios ecosistémicos a través del agua que bebemos y aire limpio que respiramos. Hagámoslo por la Araucaria Araucana de la cordillera de Nahuelbuta, hagamos algo por nosotros y nuestro futuro. Al proteger el bosque protegemos la vida de muchas especies, incluida la nuestra.

El autor es miembro del Comité Ambiental Comunal de Angol