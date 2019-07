60ff171413

Educación Nacional Instituto Nacional retoma las clases en un clima de tensión Llegó el final de las vacaciones de invierno para los alumnos del Instituto Nacional y, este lunes, según aseguró el presidente del Centro de Alumnos, Rodrigo Pérez se realizó una asamblea para conocer el futuro de las movilizaciones en este nuevo semestre. Al respecto, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, indicó que espera sea un “semestre de reencuentro”. Diario UChile Lunes 8 de julio 2019 14:02 hrs. Compartir

La vuelta a clases del Instituto Nacional estuvo marcada por las continuas tensiones entre el Centro de Alumnos y el alcalde sostenedor, Felipe Alessandri. Mientras la máxima autoridad de Santiago comentaba sobre la organización de un congreso sobre educación emocional para 700 alumnos, el presidente del Centro de Alumnos, Rodrigo Pérez, advertía de un inusual regreso a clases. Según indicó Pérez, este lunes se tenía contemplada una asamblea en la que se debatirían temas concernientes al petitorio del alumnado y el estado actual de las manifestaciones. Así, Pérez manifestó que aún se siente el descontento por la forma abrupta en la que salieron de vacaciones y anunció lo que se tiene planeado para este nuevo semestre. “En esto momento no tenemos contemplado generar manifestaciones porque tiene que estar respaldada por una decisión democrática, pero no podemos hacer oídos sordos a la amenaza de cierre o a la instalación de cámaras. Vamos a tomar decisiones, las manifestaciones no van a ser espontáneas ni precipitadas, pero sí vamos a continuar”, señaló Pérez. Además, el dirigente estudiantil se refirió a la visita de una comisión de diputados al Instituto Nacional, que tuvo por objetivo inspeccionar la situación del establecimiento y los avances que Alessandri asegura haber hecho en las semanas de vacaciones. Esta visita, según el presidente del Centro de Alumnos, es tomada con pocas expectativas desde la comunidad estudiantil, aunque advirtió que sería un buen paso tener propuestas que salieran desde el lado legislativo. Asimismo, el alcalde Felipe Alessandri conversó con los medios y dio detalles acerca de esta vuelta a clases y sobre su posición manifestada la semana pasa respecto de cerrar el Instituto Nacional. “Yo no quiero cerrar el Instituto Nacional, pero frente a situaciones extremas como las que vimos, uno lo pone a arriba de la mesa, especialmente cuando hemos hecho tanto. Me tienen que entender, cuando uno hace todos los esfuerzos y recibe portazos, críticas y violencia extrema. Por ahora el Instituto Nacional está cambiando”, indicó el sostenedor. Gravisimo q el Pdte del centro d alumnos del IN realice amenaza d muerte a @AlessandriFelip en sus RRSS. Hemos informado el hecho a @Carabdechile xq estas actitudes son inaceptables, especialmente d quienes representan a miles d estudiantes. pic.twitter.com/VilK6F9Cni — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) 8 de julio de 2019 Este cambio al que Alessandri hizo referencia, fue usado por él mismo al momento de ser cuestionado si tomará o no acciones legales por una publicación en Instagram, donde Rodrigo Pérez compartió una respuesta de uno de sus seguidores, donde se podía leer: “matar a Alessandri”. El alcalde aseguró que será la fiscalía la que deberá actuar por oficio frente a este hecho, que la propia intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, ha denominado como “amenaza”. Se sabe, además, que el Centro de Padres realizó una manifestación pacífica esta mañana a las afueras del Instituto Nacional y que la misma se repetirá a partir de las 19 horas. Al respecto y sobre algunos incidentes con bombas molotov que también marcaron el inicio de las clases, Alessandri aseguró que espera que este segundo semestre sea de “reencuentro y que los alumnos asistan a clases de forma normal”.

