Los incendios en la Amazonía generan crisis diplomática entre Francia y Brasil

“Teniendo en cuenta la actitud de Brasil de las últimas semanas, el presidente de la República constata que el presidente Bolsonaro le mintió en la cumbre de Osaka”, declaró la presidencia francesa, que considera que “el presidente Bolsonaro decidió no respetar sus compromisos climáticos” ni sobre la “biodiversidad”. “En esas condiciones, Francia se opone al acuerdo Mercosur en el estado actual”, agregó el Elíseo.

El jueves, el presidente francés Emmanuel Macron ya había expresado su preocupación con un tuit: “Nuestra casa se está quemando. Literalmente. La Amazonía, el pulmón de nuestro planeta que produce el 20% de nuestro oxígeno, está en llamas. Se trata de una crisis internacional. Miembros del G7, nos vemos en dos días para hablar de esta emergencia”.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest – the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen – is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let’s discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 22, 2019