4485999263

5e566e9d4b

Nacional Control de identidad: Oficialismo y oposición se preparan para nueva disputa en la Cámara El proyecto debe ser revisado en Sala durante los próximos días, pues cuenta con suma urgencia. Desde Renovación Nacional confimaron que ingresarán una indicación para incluir a los menores desde los 14 años, mientras que desde la oposición esperan que la iniciativa no tenga luz verde. Andrea Bustos C. Viernes 4 de octubre 2019 8:36 hrs. Compartir

Luego de varios meses de discusión, el proyecto que modifica el control de identidad fue despachado a Sala. La iniciativa, además de permitir que el control se aplique a menores de edad, que es el aspecto más cuestionado, también amplía las facultades policiales, permitiendo, por ejemplo, el registro superficial de vestimentas en mayores de edad, y también la revisión ocular de maleteros en automóviles. La iniciativa cuenta con suma urgencia por lo que se estima que pueda ser revisado dentro de las próximas dos semanas. Si bien inicialmente desde el Gobierno se buscaba que el control de identidad fuese aplicado desde los 14 años, tras una indicación de la Democracia Cristiana fue aprobado que quedara establecido desde los 16. Sin embargo, los parlamentarios de Chile Vamos, y en especial de Renovación Nacional, no están del todo contentos con el resultado de la comisión y han anunciado que reingresarán la indicación que permite el control desde los 14 años, por lo que la discusión que próximamente se dará en la Sala de la Cámara estará enfocada en este punto del debate. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado de Renovación Nacional y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Mario Desbordes, aseguró que “en general es un buen proyecto”, y destacó que en su discusión se haya escuchado a varios expertos y trabajado en conjunto con la oposición. “Se estableció una serie de restricciones a las policías en términos de tiempo, de forma de hacer el control para garantizar que no se vulneren los derechos ciudadanos. Yo creo que en general es una gran proyecto“, comentó. Además, el presidente de Renovación Nacional confirmó que desde su partido ingresarán en Sala dos indicaciones, una que permita ampliar el control desde los 14 años y otra que entregue más facultades a las policías en el control investigativo vehicular, a fin de poder hacer una revisión mayor en los maleteros y no solo observar a primera vista. Respecto de la indicación sobre menores de edad y la posibilidad de que esta nuevamente sea rechazada por no contar con los votos necesarios, el parlamentario aseguró que de todas formas intentarán sacarla adelante, pues consideran que la edad debe ser la misma desde la que un menor es imputable ante la ley. “Para mi es bien simple, la indicación que queremos presentar es una indicación que va tener que pelearse, si se pierde, bueno, lo lamentaría mucho, pero eso no significa que los parlamentarios de Renovación Nacional no puedan posteriormente votar a favor la de 16 si se pierde la de 14, es un tema que se tiene que discutir en su minuto. No veo una contraposición en que algunos parlamentarios de Renovación legítimamente queramos que se vuelva a discutir de 14 a 16 o en que se apruebe todo el resto del proyecto”, señaló. Por otra parte, respecto de las críticas que existen hacia la inclusión de menores de edad por parte de organizaciones vinculadas a la defensa de la infancia, el diputado Desbordes comentó que si bien son legítimas, no las comparte. En tanto, desde la oposición, la diputada PPD, Andrea Parra, también parte de la comisión, lamentó que este proyecto haya sido aprobado en la comisión, en especial por los diputados Calisto y Verdessi, y aseguró que representa un retroceso para los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que además no será eficaz a la hora de prevenir delitos en estos grupos etarios. Respecto del futuro debate que tendrá este proyecto en la Sala junto a la indicación de Chile Vamos, la parlamentaria indicó que “conocemos que el oficialismo lo que quiere instaurar en Chile es un estado policial, están convencidos de que hoy los proyectos de ley deben responder a las encuestas, a la televisión y no a la realidad”. “Yo lo que puedo asegurar es que no solo los organismos internacionales, sino que los técnicos y todos estamos absolutamente convenidos de que esta ley no va bajar un punto la delincuencia en niños, niñas y adolescentes y que, por supuesto, no va contar con los votos de gran parte de la oposición”, dijo. La diputada por la Región de La Araucanía señaló que si bien de la forma actual que está el proyecto es probable que gracias al apoyo de la Democracia Cristiana sea aprobado, descartó que la indicación de Chile Vamos pueda tener un futuro positivo. “Yo espero que finalmente valga la cordura y que este proyecto pueda sufrir un revés importante en el Senado, que es donde realmente vamos a poder dar una pelea por una cuestión que, además, no tienen ningún sentido, solo va implicar unos enormes gastos para el país pero no va a bajar un punto la delincuencia”, afirmó. Desde la misma Democracia Cristiana, el diputado Miguel Ángel Calisto aseguró a través de un comunicado de prensa que si Chile Vamos “insiste con esa idea, se arriesgan a perder el proyecto”. “Si el Gobierno no cumple, entonces desde la DC no existe obligatoriedad de cumplir”, indicó el parlamentario, que preside la Comisión de Seguridad de la Cámara. Por otra parte, tal como había ocurrido ya en semanas anteriores de discusión, desde UNICEF reiteraron estar en contra de que el proyecto incluya a menores de edad y lo calificaron como un retroceso a los derechos de la niñez. #UNICEF reitera su posición frente al proyecto de Ley de Control Preventivo de Identidad, que permitirá aplicar esta iniciativa a menores de edad entre 16 y 18 años. “Es un retroceso en los derechos de la niñez”. Declaración completa aquí: https://t.co/uUu6ywRR6p — UNICEF Chile (@UnicefChile) October 3, 2019

Luego de varios meses de discusión, el proyecto que modifica el control de identidad fue despachado a Sala. La iniciativa, además de permitir que el control se aplique a menores de edad, que es el aspecto más cuestionado, también amplía las facultades policiales, permitiendo, por ejemplo, el registro superficial de vestimentas en mayores de edad, y también la revisión ocular de maleteros en automóviles. La iniciativa cuenta con suma urgencia por lo que se estima que pueda ser revisado dentro de las próximas dos semanas. Si bien inicialmente desde el Gobierno se buscaba que el control de identidad fuese aplicado desde los 14 años, tras una indicación de la Democracia Cristiana fue aprobado que quedara establecido desde los 16. Sin embargo, los parlamentarios de Chile Vamos, y en especial de Renovación Nacional, no están del todo contentos con el resultado de la comisión y han anunciado que reingresarán la indicación que permite el control desde los 14 años, por lo que la discusión que próximamente se dará en la Sala de la Cámara estará enfocada en este punto del debate. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado de Renovación Nacional y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Mario Desbordes, aseguró que “en general es un buen proyecto”, y destacó que en su discusión se haya escuchado a varios expertos y trabajado en conjunto con la oposición. “Se estableció una serie de restricciones a las policías en términos de tiempo, de forma de hacer el control para garantizar que no se vulneren los derechos ciudadanos. Yo creo que en general es una gran proyecto“, comentó. Además, el presidente de Renovación Nacional confirmó que desde su partido ingresarán en Sala dos indicaciones, una que permita ampliar el control desde los 14 años y otra que entregue más facultades a las policías en el control investigativo vehicular, a fin de poder hacer una revisión mayor en los maleteros y no solo observar a primera vista. Respecto de la indicación sobre menores de edad y la posibilidad de que esta nuevamente sea rechazada por no contar con los votos necesarios, el parlamentario aseguró que de todas formas intentarán sacarla adelante, pues consideran que la edad debe ser la misma desde la que un menor es imputable ante la ley. “Para mi es bien simple, la indicación que queremos presentar es una indicación que va tener que pelearse, si se pierde, bueno, lo lamentaría mucho, pero eso no significa que los parlamentarios de Renovación Nacional no puedan posteriormente votar a favor la de 16 si se pierde la de 14, es un tema que se tiene que discutir en su minuto. No veo una contraposición en que algunos parlamentarios de Renovación legítimamente queramos que se vuelva a discutir de 14 a 16 o en que se apruebe todo el resto del proyecto”, señaló. Por otra parte, respecto de las críticas que existen hacia la inclusión de menores de edad por parte de organizaciones vinculadas a la defensa de la infancia, el diputado Desbordes comentó que si bien son legítimas, no las comparte. En tanto, desde la oposición, la diputada PPD, Andrea Parra, también parte de la comisión, lamentó que este proyecto haya sido aprobado en la comisión, en especial por los diputados Calisto y Verdessi, y aseguró que representa un retroceso para los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que además no será eficaz a la hora de prevenir delitos en estos grupos etarios. Respecto del futuro debate que tendrá este proyecto en la Sala junto a la indicación de Chile Vamos, la parlamentaria indicó que “conocemos que el oficialismo lo que quiere instaurar en Chile es un estado policial, están convencidos de que hoy los proyectos de ley deben responder a las encuestas, a la televisión y no a la realidad”. “Yo lo que puedo asegurar es que no solo los organismos internacionales, sino que los técnicos y todos estamos absolutamente convenidos de que esta ley no va bajar un punto la delincuencia en niños, niñas y adolescentes y que, por supuesto, no va contar con los votos de gran parte de la oposición”, dijo. La diputada por la Región de La Araucanía señaló que si bien de la forma actual que está el proyecto es probable que gracias al apoyo de la Democracia Cristiana sea aprobado, descartó que la indicación de Chile Vamos pueda tener un futuro positivo. “Yo espero que finalmente valga la cordura y que este proyecto pueda sufrir un revés importante en el Senado, que es donde realmente vamos a poder dar una pelea por una cuestión que, además, no tienen ningún sentido, solo va implicar unos enormes gastos para el país pero no va a bajar un punto la delincuencia”, afirmó. Desde la misma Democracia Cristiana, el diputado Miguel Ángel Calisto aseguró a través de un comunicado de prensa que si Chile Vamos “insiste con esa idea, se arriesgan a perder el proyecto”. “Si el Gobierno no cumple, entonces desde la DC no existe obligatoriedad de cumplir”, indicó el parlamentario, que preside la Comisión de Seguridad de la Cámara. Por otra parte, tal como había ocurrido ya en semanas anteriores de discusión, desde UNICEF reiteraron estar en contra de que el proyecto incluya a menores de edad y lo calificaron como un retroceso a los derechos de la niñez. #UNICEF reitera su posición frente al proyecto de Ley de Control Preventivo de Identidad, que permitirá aplicar esta iniciativa a menores de edad entre 16 y 18 años. “Es un retroceso en los derechos de la niñez”. Declaración completa aquí: https://t.co/uUu6ywRR6p — UNICEF Chile (@UnicefChile) October 3, 2019