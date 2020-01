214199cf8d

Medio Ambiente 'No es sequía, es saqueo': Comunidades del Ñuble logran frustrar nuevos remates de derechos de agua Luego de que se declararan desiertas las dos subastas de derechos de uso no consuntivo agendadas para este martes, los vecinos y organizaciones de la región aseguraron que mantendrán las manifestaciones en todas las que restan. Tomás González F. Martes 14 de enero 2020 18:19 hrs.

La pugna entre la Dirección General de Aguas y las comunidades de la Región del Ñuble no ha terminado. De hecho, recién comienza, y así lo han demostrado los acontecimientos ocurridos en el inicio de esta semana. Ya este lunes habían logrado que se declaren desiertos los dos remates de derechos de agua sobre ríos y esteros del sector precordillerano del Ñuble, y este martes no fue la excepción. Para esta jornada correspondía el remate de los derechos de uso de agua no consuntivo del Estero Lara, en la comuna de San Fabián de Alico, y el Río Diguillín, en la comuna de Pinto, no obstante, al igual que el lunes, ambos fueron declarados desiertos luego de la movilización de decenas de comunidades y organizaciones medioambientales de la región. El vocero de la Coordinadora Ambiental Ñuble Sustentable, Manuel Palacios, explicó las razones de fondo de las comunidades movilizadas, enfatizando en la preocupación de las mismas respecto de que los derechos de agua rematados sean no consuntivos, lo que podría abrir camino a una serie de proyectos hidroeléctricos en una zona declarada como reserva de la biósfera. “Esto significa que podríamos tener 15 proyectos hidroeléctricos asentados en nuestro territorio. Lamentablemente, once de estos proyectos podrían ubicarse dentro de la reserva de la biósfera Nevados de Chillán y Laguna del Laja, lo que es muy preocupante dado que es un ecosistema bastante frágil, donde habitan los últimos huemules de la zona central de Chile y así también otras especies de flora y fauna en estado de vulnerabilidad o peligro de extinción”, explicó el dirigente. “Esperamos que no haya interés por parte de empresas para rematar los derechos de agua, porque debemos considerar, por una parte, el cambio que ha habido en el precio del valor de la energía en los últimos años, que ha estado completamente a la baja“, sostuvo Palacios a Diario y Radio Universidad de Chile. “Así también, por otra parte, la incertidumbre que se genera en el caudal que puedan obtener estas empresas para sus proyectos, ya que los once años que llevamos de mega sequía y los pronósticos que se vienen para los próximos años indican que los caudales cada vez van a ser menores”, agregó el vocero de la Coordinadora Ambiental Ñuble Sustentable. Debido a su historial con este tipo de proyectos, y a que gran parte de los derechos rematados corresponden a ríos y esteros de la zona, desde San Fabián de Alico ven con especial preocupación lo que sucede en la Dirección General de Aguas (DGA). Escenario del polémico proyecto Embalse La Punilla que impulsa el Ministerio de Obras Públicas, los vecinos de la comuna ya han generado anticuerpos frente a cualquier acción que implique la privatización del agua y la profundización de la extensa sequía que azota la región. Es por esto que, tanto el lunes como el martes, fueron decenas de sanfabianinos los que llegaron hasta las oficinas de la DGA en Chillán para intentar impedir el remate de sus cauces. Entre ellos, estuvo el concejal PPD Carlos Orellana, quien conversó con Diario y Radio Universidad de Chile sobre las motivaciones de los habitantes de San Fabián para recorrer los más de 60 kilómetros de distancia que los separan de la capital regional. “El agua es un bien nacional de uso público, en algún artículo por ahí se habla así. Pero en los hechos, en lo concreto, no es así. Está quedando y quiere quedar en manos de privados“, lamentó el concejal de San Fabián “Creo firmemente que la buena movilización ciudadana, como la que hemos llevado hoy día (martes), pacíficamente dando a conocer nuestro descontento y el rechazo, hace parar las antenas a las grandes autoridades que están a cargo de esto para que se alerten“, aseguró Orellana. A su vez, el diputado DC por el Ñuble, Jorge Sabag, anunció este martes que ofició al ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno; al director de la DGA, Oscar Cristi; y a la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt; para que remitan los antecedentes relativos al remate de ríos y esteros de la precordillera del Ñuble en plena crisis hídrica. “Existe mucha incertidumbre frente a este tema, es por eso que le hemos solicitado información al MOP, la DGA y Medio Ambiente sobre los remates de derechos de agua en Ñuble, que permita clarificar esta situación y sobre todo ver si va en concomitancia con una buena política ambiental”, aseveró el parlamentario. La primera subasta de derechos de agua no consuntivos llevada a cabo este lunes correspondía a los derechos de uso de agua del río Cangrejo y fue declarada desierta, ya que no se presentaron oferentes. En aquella ocasión, el director de la DGA en la Región del Ñuble, Waldo Lama, señaló que que los caudales que son rematados no reúnen las condiciones para desarrollar proyectos hidroeléctricos, por lo que avizoró un destino similar para el resto. “Entre el 13 y 22 de enero vamos a ejecutar distintos remates de derecho de aprovechamiento no consuntivos y creemos que no va a llegar nadie al remate porque son derechos por caudales súper bajos“, dijo previo a los remates el director regional de la DGA. En tanto, las agrupaciones ambientalistas y las comunidades precordilleranas del Ñuble aseguraron que mantendrán las manifestaciones en contra de todas las subastas de este tipo que se llevarán a cabo. *Foto en portada: Coordinadora Ambiental Ñuble Sustentable.

