Más allá del Derecho: José Zalaquett dentro y fuera de las aulas

“Hoy nadie puede decir que no conoce a alguien que haya sido víctima de violaciones a los Derechos Humanos en dictadura”.

Lo escucharon así casi todos los estudiantes que atravesaron por cualquiera de las cátedras que impartió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Pero no faltaba alguno que lo increpara. “Yo, profesor. Yo no conozco a nadie”.

Entonces, ‘Pepe’ -como le dicen algunos- se acercaba y le extendía su mano con garbo y firmeza. “Mucho gusto”, le decía, “mi nombre es José Zalaquett”.

El diálogo que ha sido viralizado en algunos posteos de Twitter corresponde a solo una de las múltiples anécdotas que tiene como protagonista a quien en el año 2003 recibiera el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, y que falleció este domingo a la edad de 77 años.

Pero la anécdota no es exclusividad de quienes fueron sus alumnos de derecho en la Universidad de Chile, sino que trasciende como una leyenda en las cátedras de derecho de las universidades de todo el país, e incluso entre quienes, por casualidad o por elección, terminaron inscribiéndose en la cátedra optativa de Derechos Humanos, que dictó en la Casa de Bello desde 1995.

La mañana de este lunes, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, concluyó el velorio del exacadémico de dicha facultad, rol sobre el cual, su hija, Daniela Zalaquett, se refirió en conversación con nuestro medio.

“Era un profesor que disfrutaba intensamente a sus alumnos, le gustaba desafiarlos y ampliar el mundo de sus conversaciones más allá del derecho. Algunos de sus alumnos fueron personas a las que formó dedicadamente y a las que también integró como parte de su vida”, manifestó.

En una reunión discreta a la que llegaron familiares y amigos desde tempranas horas, no podían quedar relegados sus exalumnos más cercanos. Y es que este último concepto precisamente -la cercanía- es algo de lo que incluso el diputado y exalumno de Zalaquett, Gabriel Boric, ha comentado en redes sociales posterior a su fallecimiento.

“Le comenté si le gustaba Radiohead y me dijo: ‘Mire, Gabriel, yo no voy a ponerme jeans ni mascar chicle, pero mi generación tiene el deber de tratar de entender a la suya a través de sus distintas expresiones’”, escribió Boric en su cuenta de Twitter.

Una vez fui a la casa de Jose Zalaquett y veo q tenía el Ok Computer. Le pregunté si le gustaba Radiohead y me dijo “Mire Gabriel, yo no voy a ponerme jeans ni mascar chicle, pero mi generación tiene el deber de tratar de entender a la suya a través de sus distintas expresiones”.

— Gabriel Boric Font (@gabrielboric) February 15, 2020