Ciencias Guido Girardi: La ley de neuroderechos permite que nadie intervenga, sin consentimiento, en tu intimidad Esta mañana la iniciativa será presentada ante el Presidente, para poder acelerar su trámite y convertirse en ley. P. Campos y C. Medrano Jueves 8 de octubre 2020 8:34 hrs.

Chile se convierte en el primer país que busca proteger los neuroderechos, la norma impulsada por el senador Guido Girardi (PS) y la Comisión de Ciencia del Congreso, busca resguardar la privacidad mental, la intimidad y el derecho a la identidad individual. Entrevistado por Radio Universidad de Chile, el Senador señaló que lo que ocurre en el mundo es que “estamos viendo cómo, a través de tus datos, las plataformas te pueden anticipar, que se conozca todo sobre ti. Hay evidencias importantes que dan cuenta que las personas delegan a los algoritmos decisiones importantes, como lo que vimos en las elecciones del Brexit o Estados Unidos. Otro ejemplo es que el 90 por ciento de las parejas en Estados Unidos son encontradas por Tinder” Entonces, agregó, “te empiezan a neuroprogramar y la gran tarea de estas plataformas es sostener estos datos porque son el poder, son lo que ha conformado las principales fuerzas económicas del planeta, el combustible de la inteligencia artificial que es el gran impulso del futuro”. Sin embargo, esta preocupación, aseguró, va más allá: “El nivel de captura de las plataformas, que, además, generan adicción, es una frontera, pero ahora viene otra mucho más compleja porque, por último, las plataformas pueden anticipar conductas, pero las neurotecnologías, que es lo que hemos estado trabajando con el prestigioso neurobiólogo Rafael Yuste, quien dirige el proyecto Brain y coordina cerca de 500 centros del mundo, es la preocupación sobre lo que sigue: Ellos, los mejores 25 neurocientíficos del planeta, plantean su preocupación porque con estas neurotecnologías, que leen ondas cerebrales, pueden leer tu cerebro y saber lo que piensan, lo que sientes, incluso, leer el inconsciente que uno mismo no ve. No solo leer, sino que incluyen pensamientos que no son tuyos. Esto puede ser usado, como todas estas cosas, para destruir y construir”. Así, ejemplificó con algunas cosas positivas como reponer recuerdos en el Alzheimer o con patologías mentales que podrían ser neuroprogramados de nuevo. “El problema es quién la usa, si se usa para controlar, para modificar, para terminar con libertades individuales, es riesgoso”. Tan rápido avanzar estas tecnologías que ya se están comercializando. “La semana pasada Elon Musk dijo que está en condiciones de desarrollar neurodispositivos de interfaz cerebro a cerebro para poder transmitir sentimientos, emociones, experiencias. Evidentemente, esto es muy complejo porque el cerebro se podría conectar a Google o a un super cerebro que podría controlar tus decisiones, vivir en un mundo donde nada de lo que estás pensando es tuyo, sino un pensamiento que fue instalado”, agregó. En ese contexto, dijo Girardi, es que Rafael Yuste propuso, luego de venir a Chile en el Congreso del Futuro, trabajar en esta Ley de Neuroderechos. “Trabajamos en conjunto con las universidades, Academia de Ciencias, y elaboramos un proyecto de reforma constitucional con el fin que nadie puede intervenir tu cerebro sin tu consentimiento y que nadie puede atacar tu intimidad”. Otra ley, agregó, es una que pone a los datos mentales en el mismo nivel que los órganos, “por lo tanto, al igual que con ellos, nadie puede intervenir el cerebro de manera ilícita, pues se considerará como tráfico”. La idea, comenta, es que esta ley chilena pueda ser replicada en el mundo: “Esto hay que hacerlo en todos los países porque estos datos no los van a poner en Chile sino en el ciberespacio, este nuevo territorio. Tenemos que darle señales a la industria diciendo que no pueden usar esta tecnología que aliena al ser humano sin que este se dé cuenta”. El llamado es entonces a regular para que estos avances no sean usados para el mal. En este contexto, a las 11.00 horas de este jueves, el Presidente Piñera se reunirá con el equipo que desarrolló la normativa con el fin de conocerla: “Sin importar las diferencias que tengamos, él está muy interesado en respaldar la iniciativa”, sentenció el Senador.

