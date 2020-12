126e5df9f0

Derechos Humanos Alessia Injoque: "Esperamos que en la nueva Constitución se establezca con claridad el principio de igualdad y no discriminación" La presidenta de Fundación Iguales abordó con nuestro medio la importancia del proceso constituyente para la erradicación de la violencia y discriminación contra la diversidad sexual. Asimismo, comentó la campaña que como fundación llevan adelante para difundir la importancia de avanzar en el matrimonio igualitario. Andrea Bustos C. Domingo 20 de diciembre 2020 18:51 hrs.

Desde 2017 que el proyecto de matrimonio igualitario se encuentra en trámite en el Congreso. Desde entonces los avances han sido pocos, solo logrando su aprobación en la idea de legislar. Ante tal situación es que desde Fundación Iguales han iniciado una campaña para visibilizar la importancia de que esta ley avance. A través de redes sociales han difundido un video en el que aparece don Oscar, un adulto mayor homosexual que entrega su visión sobre la importancia de que Chile cuente con matrimonio igualitario. “Podría estar casado y gozando de los derechos que esto conlleva, pero a los ojos del Estado, la posibilidad de celebrar el amor no es igual para todos. Quisiera que las futuras generaciones de Chile tengan la posibilidad de celebrar el amor como personas, como seres humanos, iguales en libertades y derechos. Quiero que en Chile a nadie se le niegue el matrimonio y el amor”, dice don Oscar en el video. Respecto de esta campaña y la importancia de que el proyecto avance en su trámite legislativo, Alessia Injoque, presidenta de Fundación Iguales, expresó que “quisimos compartir el anhelo de una persona mayor que durante su vida, como todas las personas, se enamoró, tuvo relaciones de pareja y para quien era muy significativo el poder celebrar un matrimonio como todas las parejas y poder cumplir este anhelo. Sin embargo, esta persona se sumó a la campaña, a este espacio y terminó falleciendo antes de poder publicar la campaña”. “Él fallece esperando que se apruebe esta legislación y con ese anhelo que no pudo cumplir, con derechos que nunca tuvo, sin la libertad de poder hacer sus proyectos de vida, fue coartado durante toda una vida. Afortunadamente su familia respetó sus deseos, él quería que las siguientes generaciones pudieran celebrar el amor como todas las personas, y pudimos poner su legado en este video”, agregó. En lo que refiere a la importancia de esta iniciativa, Alessia Injoque comentó que esto no solo es relevante por la discriminación que genera el limitar el acceso a matrimonio para un grupo de la sociedad, sino también por otros derechos asociados a este acto. “Hay muchos derechos que son muy importantes asociados al matrimonio igualitario, este proyecto de ley incluye el reconocimiento de los vínculos familiares, es decir, hoy dos madres que tienen un hijo juntas solo una de ellas es reconocida legalmente, la otra no tiene ningún derecho sobre su hijo y, peor aún, ese niño no tiene ningún derecho sobre su madre ni sobre su familia. Además las parejas del mismo sexo no podemos adoptar y no podemos celebrar el matrimonio, lo que implica que estamos siendo apartados de ciertas tradiciones, no podemos tener acceso a ciertos cuerpos legales, espacios de celebración de la sociedad, lo cual incide fuertemente en la discriminación”. Sobre la lentitud del trámite legislativo, Alessia Injoque expresó que la pandemia y las otras urgencias que ello ha levantado ha sido un factor, al que se suma la falta de diligencia e interés por parte del Gobierno en su avance. Sin embargo, destacó que espera esto pueda cambiar en el corto plazo. “Un factor es que tenemos un Gobierno que es más cercano al conservadurismo que al mundo liberal, que desde un inicio se declaró en contra del matrimonio igualitario y que durante todo este tiempo o ha guardado silencio o ha tenido comentarios negativos respecto al avance del proyecto. Le cambió la prioridad en el plan de derechos humanos, por ejemplo, de impulsar a monitorear, ha tratado de desentenderse de los compromisos internacionales, donde había un acuerdo de solución amistosa con el MOVILH, el Estado había acordado impulsar el matrimonio igualitario (…) Se dice que el Gobierno está analizando cambiar su posición, ojalá lo haga”. Conoce a Don Oscar, abuelo gay que se sumó a una campaña de #MatrimonioIgualitario pero falleció antes de poder hacerla pública. Su familia pidió que sigamos adelante, este es su legado. pic.twitter.com/AYkSXOSTjl — Fundación Iguales (@IgualesChile) December 15, 2020 “Va a avanzar la ley, ya sea con el apoyo del Gobierno o no, sino es así quedará en la historia como otra iniciativa que se avanzó por el apoyo de la ciudadana contra la intención del Gobierno”, añadió. Respecto de los cuestionamientos que se generan a veces por la fuerza que toma la lucha por el matrimonio igualitario versus otros temas de la diversidad sexual también muy importantes, como la erradicación de los crímenes de odio, Alessia Injoque explicó que es importante no generar dicotomías ni discusiones, pues los diversos proyectos como la Ley Antidiscriminación, los derechos filiativos o el Plan Integral contra la Violencia hacia las personas LGBTIQ, no se enfrentan ni limitan. “No hay una competencia a nivel de comisiones que deberían abordar la misma ley, lo que tenemos son muchas iniciativas y necesitamos que todas avancen (…) Lo cierto es que la cobertura que dan los medios al matrimonio igualitario suele ser mayor”, expresó la presidente de Fundación Iguales. Finalmente, sobre la importancia del proceso constituyente para un Chile igualitario y sin discriminación hacia la diversidad sexual, Injoque explicó que “aspiramos a que en la nueva Constitución se establezca con mucha claridad el principio de igualdad y no discriminación”. Asimismo que considere la igualdad para todas las familias, igualdad para todos los niños, el derecho a la identidad, que se establezca que la diversidad es un valor y que incluya en sus convencionales a representantes de todo el país. “Como fundación consideramos que este proceso constituyente debe ser uno en que todas las personas y todos los grupos humanos seamos parte, no solamente a través de participación como organizaciones sociales, sino que haya personas que representen la gran diversidad que compone Chile. Esperamos que así sea, que se vote por personas gays, lesbianas, trans, mapuche, afrodescendientes, personas en situación de discapacidad. Que la diversidad esté representada en la convención, eso será parte de garantizar el éxito de este proceso”, finalizó Alessia Injoque.

