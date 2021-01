9f568c15e1

Justicia Condenan a ex alcaldesa de Antofagasta Karen Rojo a 5 años de presidio efectivo La ex edil fue sentenciada por fraude al Fisco y estará inhabilitada a perpetuidad a ejercer cargos públicos. Diario UChile Lunes 18 de enero 2021 18:46 hrs. Me Gusta Compartir

En una sentencia que llamó la atención, por cuanto no se suele condenar con presidio efectivo a dirigentes políticos, el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta condenó a cinco años de privación de libertad a la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, por el delito de fraude al Fisco. A su vez, el ex secretario ejecutivo de Corporación Municipal, Edgardo Vergara, fue sentenciado con 3 años y 1 día de libertad vigilada. Con esta decisión, el Poder Judicial da una potente señal de combate enérgico a la corrupción en los municipios, lo cual a su vez contrasta con otras sentencias como la del senador Jaime Orpis en el Caso Corpesca, quien no me sentenciado con cárcel efectiva, a pesar de que los montos involucrados eran mayores y además se comprobó el delito de cohecho. El delito por fraude al fisco por el que se sentenció a Karen Rojo obedece a delitos cometidos en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, entre el 1 de octubre de 2015 y el 1 de agosto de 2016. Durante el desarrollo del juicio al alcaldesa en ejercicio debió interrumpir su mandato por suspensión: fue encontrada culpable de haber contratado los servicios de José Miguel Izquierdo, de la agencia Main Comunicaciones, para fines de su re-postulación a la alcaldía en 2016, a pesar de que los honorarios se pagaron con recursos de la Corporación Municipal. En noviembre pasado, la ex edil decidió renunciar definitivamente a la alcaldía para, según dijo, concentrarse en su defensa. En ese instante acusó persecución política: “han intentado hundirme una y otra vez”, señaló.

