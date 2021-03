c854f4f772

Pensiones Senador Juan Pablo Letelier: “Ningún otro país quiere la desigualdad que hay en Chile en la vejez” El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta conversó con nuestro medio sobre las indicaciones realizadas por el Ejecutivo al proyecto de Reforma de Pensiones y auguró un duro debate en cuanto al destino del 6% de cotización adicional. "Hay dos alternativas: o construimos un acuerdo entre nosotros o esto va a comisión mixta y ahí no nos vamos a poner de acuerdo, entonces, no va a haber ley ", sentenció. Claudia Carvajal G. Martes 9 de marzo 2021 18:52 hrs.

El lunes por la tarde, el Gobierno finalmente hizo llegar sus indicaciones a la comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta para su discusión. Entre ellas, se propone un aumento en la cobertura entregada por el Seguro de Dependencia a las pensiones solidarias de un 60% a un 80% y divide el 6% de cotización adicional en dos: tres puntos al llamado pilar solidario y tres puntos a las nuevas cuenta individuales de cada trabajador. Para analizar estas nuevas propuestas y adelantar el debate legislativo que comienza, nuestro medio conversó con el senador Juan Pablo Letelier (PS) presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado, quien valoró que el Gobierno haya propuesto medidas para ampliar el pilar solidario, pero manifestó su rechazo a la mantención de propuestas que perpetúan el modelo de cotización individual. “Por un lado materializó los compromisos que tenían en la Cámara de Diputados al despachar el proyecto hace más de un año. Las indicaciones tienden a consolidar un sistema de pensiones basado en las cuentas individuales de ahorro obligatorio como idea matriz. Hay una complementación con la institucionalidad pública futura que cumplirá ciertos roles de órganos auxiliares como el Consejo Consultivo Previsional o el Comité de Usuarios. Por otro lado, lo nuevo es que se propone inyectar una cantidad de dinero muy relevante al pilar estatal o al subsidio que da el Estado para la gente que no tiene imposiciones, a quienes se amplía la cobertura del 70 al 80% de personas de menores ingresos, y, una parte del dinero fiscal también iría a mejorar las pensiones a través del aporte previsional solidario para aquellas personas que tienen una pensión autofinanciada muy baja”. En cuanto a la idea de la senadora Goic de separar la discusión respecto del fortalecimiento del pilar solidario de la del destino del 6 por ciento de cotización individual, el legislador aseguró que es fundamental avanzar cuanto antes en mejorar las pensiones actuales, de la mejor y mayor medida posible y expresó su sorpresa ante la repentina disponibilidad de recursos que demostró el Ejecutivo. “Quedamos muy sorprendidos que el Gobierno haya descubierto que tenemos holguras económicas, porque en todos estos años nos han dicho que no existen tales holguras y ahora es posible inyectar estos 1300 millones de dólares a este sistema de subsidio que debe ser aportado todos los años, por lo tanto, se necesita tener los recursos suficientes para ello. Sorprende porque cuando se han pedido ayudas sociales en el marco de la pandemia nos han dicho que no hay dinero y es por eso que la gente ha debido usar su seguro de cesantía y que para la clase media solo hubo un bono de 500 mil pesos en todo un año”, manifestó. “Esta iniciativa de ampliar el pilar solidario debería ser la primera parte del nuevo modelo de pensiones contributivo. Al Gobierno ya le dijimos que la mayoría del Senado no quiere profundizar el modelo de cuentas individuales porque eso reproduce las desigualdades en el mercado del trabajo a nivel país y las desigualdades en particular de las remuneraciones y de género. El nuevo sistema de pensiones debe compensar esas distorsiones como sucede en todos los países del mundo. Solo en Chile no es así y es por eso que el 70% de las pensiones de las AFP están bajo el sueldo mínimo”, detalló el congresista. El senador enfatizó que no existe la idea de rechazar la idea del Gobierno por perjudicar la gestión del mismo, sino que lo que se busca es que las pensiones mejoren ahora y no en el largo plazo. “Es muy difícil avanzar con este Gobierno y en el Senado no están los votos, como sí estuvieron en la Cámara, para aprobar un sistema que consolida el modelo de AFP, por lo que hay dos alternativas: o construimos un acuerdo entre nosotros o esto va comisión mixta y ahí no nos vamos a poner de acuerdo, entonces, no va a haber ley y el Presidente Piñera va a haber fracasado en su principal compromiso de campaña que era mejorar las pensiones con un sistema contributivo”. “El Gobierno no está dispuesto a optar por el camino que más aumenta las pensiones que es creando un pilar de seguridad social más robusto, y para ello lo que se necesita es que, de los 16 puntos que habrá por concepto de cotizaciones, el 40 por ciento vaya a seguridad social”, agregó. En cuanto al cambio en la titularidad en el Ministerio de Hacienda luego de la renuncia de Ignacio Briones para intentar una candidatura presidencial apoyado por Evópoli y cómo ello retrotrajo las negociaciones a un punto muy complejo en materia de destinación de la cotización adicional, el representante de la región de O’Higgins en la Cámara Alta manifestó que efectivamente eso ha afectado negativamente las conversaciones. “El ministro Briones era partícipe de las conversaciones y estábamos a punto de llegar a un acuerdo formal y su salida generó un retroceso. La llegada del ministro Cerda, no como un asunto personal de él, sino que como vocero del Presidente Piñera para estos efectos, ha dado marcha atrás en lo que planteó el propio Mandatario después del primer retiro de fondos previsionales que era avanzar en un sistema mixto de pensiones y realizar cirugía mayor. La nueva propuesta apenas da para parche curita”. Este martes por la mañana, la ministra Zaldívar señaló en entrevista con Tele13 Radio que el principal punto a destrabar en el Senado es el destino del 6 por ciento adicional y que si éste fuera destinado completamente a solidaridad, ello implicaría un desincentivo a la cotización, lo que para el senador es una afirmación completamente inadecuada. “El 6% es un aporte del empleador tal como el 10% en las cuentas individuales y el registro será por ese 6%, no del 2 ni del 4%. Además no debemos hablar de solidaridad, sino de seguridad social porque esto no es una dádiva, sino que se trata de derechos previsionales, de seguridad social, según lo define la OIT y, de todas las personas que van a tener el registro del 6%, todos tendrán un mínimo garantizado, sea que tengan menores o mayores ingresos, todos van a tener beneficios. la diferencia es que, dadas las distorsiones de nuestro mercado de trabajo, con un pilar de seguridad social de 6 versus uno de 3, se logrará beneficiar a más personas, pero también con mayores montos. Los números demuestran que en el pilar de seguridad social, el 85% de las y los trabajadores reciben más de lo que ponen, entonces. ¿Cómo no va a ser eso un incentivo para cotizar? Si hay un sistema de seguridad social que beneficia a las mujeres que viven más que los hombres (6 a 7 años más en promedio), jubilan antes y reciben en promedio un 3% menos de sueldo por el mismo trabajo que los hombres, es decir, un sistema que iguala a hombres y mujeres en materia previsional. Por otro lado, nadie que haya cotizado 30 años puede recibir menos que el sueldo mínimo, algo que salió de una propuesta nuestra recogida por el Ejecutivo”. “La propuesta del Presidente de un pilar de seguridad social financiado con 3 puntos de la cotización adicional no da beneficios a trabajadores que hayan cotizado menos de diez años, los deja fuera y ellos son los trabajadores más vulnerables y con mayor problema de inserción en el trabajo formal. No es un modelo de seguridad social correcto”. “Invito a la ministra a que volvamos al acuerdo del que ella era parte, miremos las cifras de nuevo y qué es lo que conviene a la mayoría de los chilenos y no lo que conviene a quienes desean seguir en este modelo único en el mundo, basado exclusivamente en el ahorro individual. Nadie más lo tiene porque ningún otro país quiere la desigualdad que hay en Chile en la vejez”, finalizó el legislador.

