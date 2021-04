ffe035170b

a5e688c7d8

Homo ¿sapiens o economicus? Alberto Estévez Cartas al Director | Sábado 3 de abril 2021 11:27 hrs.

Señor. Director: Siempre me ha sorprendido que muchos de nosotros nos quejamos al sentirnos tratados como un número y no por nuestro nombre. No sé cómo reaccionaríamos al tomar conciencia que “nombre” es familiar directo de “número”. Sin embargo, hay números y números. El número de nuestra cédula de identidad se denomina “RUN”, es decir Rol Único Nacional. Por razones que en estricto rigor desconozco, la mayoría de nosotros en 2021 y en la mayoría de las actividades que realizamos (económicas y no económicas), nos identificamos y nos piden el “RUT”, es decir el Rol Único Tributario. En una interpretación libre, atribuyo este hecho a que el neoliberalismo salvaje que nos gobierna, nos mutó de homo sapiens a homo economicus. Me encantaría volver a ser sapiens ¿Tarea para nuestra nueva Constitución?

Señor. Director: Siempre me ha sorprendido que muchos de nosotros nos quejamos al sentirnos tratados como un número y no por nuestro nombre. No sé cómo reaccionaríamos al tomar conciencia que “nombre” es familiar directo de “número”. Sin embargo, hay números y números. El número de nuestra cédula de identidad se denomina “RUN”, es decir Rol Único Nacional. Por razones que en estricto rigor desconozco, la mayoría de nosotros en 2021 y en la mayoría de las actividades que realizamos (económicas y no económicas), nos identificamos y nos piden el “RUT”, es decir el Rol Único Tributario. En una interpretación libre, atribuyo este hecho a que el neoliberalismo salvaje que nos gobierna, nos mutó de homo sapiens a homo economicus. Me encantaría volver a ser sapiens ¿Tarea para nuestra nueva Constitución?