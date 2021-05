878b3f668b

Nacional Van Rysselberghe deja el feudo y postulará al Senado por región del Ñuble La parlamentaria por el Bíobío hizo el anuncio días después de la elección de constituyentes donde su partido, la UDI, no logró elegir ningún candidato de su región para la convención. Raúl Martínez Viernes 28 de mayo 2021 14:39 hrs.

La senadora por el Bíobío Jacqueline van Rysselberghe anunció que dejará su cargo en representación de la zona y que postulará en la elección de noviembre por un escaño en la región del Ñuble. La legisladora y ex presidenta de la UDI explicó que su candidatura surge a raíz de una petición de la directiva de su partido de la joven región “que me habían pedido y también a solicitud de distintos gremios, distintas personas que en la próxima elección senatorial represente a la región de Ñuble. Esperamos que pasara la última elección, la municipal, gobernadores, concejales y constituyentes para dar la respuesta”. Van Rysselberghe agregó que “creo que la región de Ñuble tiene potencialidad y tiene que crecer con fuerza. Y yo orgullosa de poder sumarme al equipo para poder lograr que Ñuble sea de verdad una potencia agroalimentaria”. Pero el escaño que dejará la ex alcaldesa de Concepción sería heredado por su hermano Enrique, quien a través de una carta manifestó su disposición para ser candidato a senador por el Bíobío y destacó haber sido reelecto en tres oportunidades. Jacqueline van Rysselberghe fue además de alcaldesa de Concepción intendenta regional durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, época en la que encabezó el trabajo para la recuperación luego del terremoto del 27 de febrero de 2010. La entonces autoridad regional fue acusada por dirigentes poblacionales y afectados por la catástrofe de presionar a quienes no respaldaban su gestión, además del uso de recursos públicos para beneficiar a sectores que no estaban perjudicados con la emergencia. Este fue el caso de los vecinos de la población Aurora de Chile a los que se les entregaron fondos para un proyecto a través del gobierno del Bíobío, a pesar de que el 60 por ciento de sus pobladores no contaban con certificado de inhabitabilidad de sus viviendas después del sismo. A pesar de la irregularidad que fue denunciada por el senador por la zona Alejandro Navarro, ante la Contraloría, Van Rysselberghe fue ratificada en el cargo por el entonces ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Otras irregularidades ocurrieron durante su paso por el municipio de Concepción, donde según una auditoría de la Contraloría General, Van Rysselberghe dejó un déficit de 3 mil millones de pesos, además de 623 millones de pesos no registrados en la contabilidad y poco más de 4 mil millones de pesos que figuran como cheques caducados. Los números que preocupan La elección del 15 y 16 de mayo tuvo un carácter histórico para Chile y así fue destacado en todos los medios nacionales e incluso internacionales. Esto porque los principales partidos de la postdictadura, en particular de la derecha chilena, no consiguieron el apoyo ciudadano que les permitiera seguir con sus planes de gobernabilidad del país. En el caso del partido de la senadora Van Rysselberghe, alcanzó un 7,83 por ciento de los votos en la elección de constituyentes y en el caso de su región, la UDI llegó a un 5,34 por ciento, aunque sin alcanzar los sufragios para elegir representantes. El guarismo no es menor si se considera que Van Rysselberghe fue electa senadora en la campaña de 2013 con un 27,87 por ciento de los votos. En cambio, en la región del Ñuble la UDI obtuvo un 18,02 por ciento de los sufragios, eligiendo a sus dos candidatos para sentarse en la Convención Constitucional. Cuando se miran los resultados de la elección de concejales, en el Bíobío la UDI obtuvo un 10,7 por ciento de los votos, eligiendo 22 de sus 171 candidatos. Mientras, en el Ñuble alcanzó un 15,37 por ciento de las preferencias, presentando 94 candidatos donde 28 de ellos fueron finalmente electos. Esto hace más atractiva la posibilidad de representar a la región del Ñuble, donde además no cuenta con su historial de irregularidades y controversias como jefa comunal y regional.

