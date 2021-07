Fabiola Campillai tras reunión con fiscal Abbott: “Alcanzando la justicia uno de nosotros, podemos soñar en que habrá justicia para todos”

Este martes, Fabiola Campillai se reunió con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, acompañada por el diputado Leonardo Soto (PS) y por su abogada, Alejandra Arriaza. Campillai, quien perdió la vista al recibir una bomba lacrimógena en su rostro cuando acudía a trabajar, se ha reunido con diversas autoridades en el último tiempo para solicitar que la investigación de su caso se agilice y tener justicia a la brevedad. Por su agresión es investigado el excapitán Patricio Maturana. En ese contexto ya se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, y con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Si bien con el primero manifestó haber quedado optimista tras la cita, con el oficial de la policía uniformada la sensación fue diferente, dado que no existió una aceptación de la responsabilidad de la institución en el ataque en su contra. En tanto, respecto de la cita de este martes con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, Fabiola Campillai aseguró haber quedado conforme y con esperanzas de justicia. “Esta reunión también nos dejó más tranquilos, al igual que la con el presidente de la Corte Suprema. Tenemos la sensación y queremos creer que habrá justicia”, expresó. Además, añadió: “Ustedes saben que alcanzando la justicia uno de nosotros, podemos soñar en que habrá justicia para todos por igual. Nos vamos con una buena impresión. El Fiscal Nacional nos recibió muy bien, tuvimos muy buena acogida, y queremos irnos con esa buena disposición, con esa alegría de creer que en esto habrá justicia”. Por su parte, la abogada Alejandra Arriaza señaló que esta fue una reunión muy importante, en la que se abordaron los puntos judiciales del caso. “Hablamos del caso con el órgano máximo persecutor de este país. Hablamos de todas las aristas que tiene este caso gravísimo, complejo, la importancia de dedicar los mayores esfuerzos para que se investigue y se sancione no solamente a aquel que apretó el gatillo, sino que a todos los responsables de este crimen”, explicó. Además, indicó que no abordaron lo que sucederá en las próximas audiencias, en las que se podría ampliar el plazo de investigación. “Sin embargo, hablamos del caso en general y la necesidad de que se investiguen cada uno de los hechos ilícitos que están asociados al delito que se está investigando y la capacidad de sancionar a todos los responsables”, aclaró la profesional del derecho. Fabiola Campillai estuvo acompañada también por el diputado socialista Leonardo Soto, con quien ha acudido a las diversas reuniones que se han sostenido en las últimas semanas por su caso. El parlamentario señaló sobre esta nueva cita que se solicitó al fiscal Jorge Abbott que exista mayor dedicación por parte del Ministerio Público para este caso. “Le hemos hecho algunas peticiones, una de ellas es que la fiscal que lleva el caso, que lo ha hecho bien, tenga dedicación preferente para este caso, que se le saquen otras causas comunes y tenga una dedicación completa en sacar adelante en el menor tiempo posible el caso de Fabiola Campillay. Esa petición está puesta en la mesa del Fiscal Nacional. Hay una gran recepción y espero se acepte y lo anuncien en las próximas horas”, explicó Soto. En las afueras de la Fiscalía Nacional Fabiola Campillai estuvo acompañada por diversos manifestantes que llegaron al lugar para expresar el apoyo a su búsqueda de justicia. “Esto fue al cuerpo, a la cara y a matar” Tras la cita con el fiscal Abbott, Fabiola Campillai se refirió a las declaraciones del candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, quien en el debate presidencial señaló que los disparos que dejaron a cientos de personas con trauma ocular fueron “de rebote” y no por un impacto directo al rostro. “No son sistemáticas ni institucionales las violaciones a los DD.HH. en Chile. Disparos a los ojos es distinto a disparar de manera inadecuada y que el rebote llegue a los ojos. Fueron rebote, no disparos directos a los ojos”, manifestó el ex ministro y ex diputado de Chile Vamos. Sobre estas declaraciones, Fabiola Campillai comentó que los dichos de Mario Desbordes no se apegan a la realidad. “Las balas no fueron un rebote, así lo comprobamos y yo lo viví así. Los cientos de personas con trauma, daño y las personas muertas así les sucedió. Esto fue al cuerpo, a la cara y a matar”, manifestó. En tanto, el diputado Leonardo Soto dijo que “eso es no entender nada, es tener una distancia emocional con lo que han vivido no solo Fabiola Campillai, que perdió su vista, o Gustavo Gatica que sufrió lo mismo, sino que con cientos y miles de familias que sufrieron la represión policial descontrolada de parte de Carabineros que sufrieron lesiones que aún no se reparan”. “Él no ha entendido el daño que se ha causado en nuestro país”, aseveró. Tras estas declaraciones, tanto Leonardo Soto como Fabiola Campillai confirmaron que continuarán reuniéndose con otras autoridades en búsqueda de justicia por el daño causado

