Ingrid Villena se retira de la Lista del Pueblo mientras Ancalao presentará recurso de protección contra presidente del Servel El excandidato a La Moneda del colectivo aseguró que Andrés Tagle no debiera revestir el cargo de presidente del Servel en cuanto su actuar "no se ajusta a los principios democráticos y abusa de su cargo para daña la imagen de mi persona". Maria Luisa Cisternas Domingo 29 de agosto 2021 13:29 hrs.

El excandidato a La Moneda del colectivo declaró recientemente que interpondrá un recurso de protección contra el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, por lo que ha considerado como el ejercicio abusivo de su poder que particularmente ha procurado dañar la imagen de su persona. Ancalao denunció que el comunicado público emitido por Tagle el pasado jueves 26 de agosto fue absolutamente arbitrario e ilegal, en cuanto su único objetivo fue el de “afectar políticamente la candidatura de un hermano mapuche y la de enlodar la imagen de La Lista del Pueblo” señaló. Por este motivo es que el ex presidenciable señaló que el presidente del Servel no debiera revestir aquel cargo en la institución en cuanto “su actuar no se ajusta a los principios democráticos y abusa de su cargo para daña la imagen de mi persona“. “Yo busco justicia y lo hago y seguiré haciendo con las armas de la paz porque soy un hombre de paz. Creo en el diálogo, y estoy convencido que nuestra lucha por los derechos que nos han sido conculcados deben seguir a pesar de aquellas autoridades que como el Sr. Tagle, ocupan de manera abusiva sus espacios de poder”, afirmó Ancalao en su comunicado. La candidatura del representante Mapuche, junto a la de Gino Lorenzini, fueron desestimadas por el Servel. En el caso de la apuesta de la Lista del Pueblo, el organismo detectó la presunta falsificación de 23 mil firmas para la inscripción de Ancalao. Una situación que ha afectado transversalmente al conglomerado considerando que dio lugar a la incredulidad del oficialismo en lo relativo a la elección de los y las convencionales por la Lista del Pueblo, lo que derivó en la determinación del Servel a revisar cada uno de los patrocinios. Respecto a eso, Ancalao aseguró tener antecedentes y evidencia de que se habría cometido un delito de personas infiltradas, por lo cuál presentará una querella criminal por los eventuales delitos de estafa y falsificación de un instrumento político, entre otros delitos. Asimismo aseveró que el resto de los integrantes de la lista no tienen ninguna responsabilidad frente a estos hechos en cuanto apoyaron la candidatura presidencial durante la última semana “promoviendo patrocinios online, que no tienen cuestionamiento alguno, previo a mi inscripción ante el Servel», explicó. Fuga de adherentes La determinación de la Lista del Pueblo sobre disputar los comicios parlamentarios y presidenciales es una decisión que sigue generando divisiones y salidas de algunos de sus convencionales constituyentes. En esta oportunidad fue la representante del Distrito 13, Ingrid Villena, quien dio un paso al costado. En un comunicado publicado por sus plataformas digitales, Villena informó que hace un tiempo ha dejado de participar en la Lista del Pueblo en cuanto su trabajo como convencional es “de carácter exclusivo”. “Desde que La Lista del Pueblo decidió optar por un camino parlamentario y presidencial, me resté de todas sus actividades, no participando de ninguna de sus decisiones”, señaló Villena. En razón de aquello, la convencional comunicó formalmente mi salida en la medida que su único fin “es el proceso constitucional que se encuentra en tránsito” informó, asegurando que continuará trabajando con las personas de su Distrito como también con los y las convencionales de la Lista del Pueblo con quienes comparte los ideales de un país más justo. Con Villena ya son diez los y las convencionales que han optado por distanciarse del colectivo que buscó disputar la arena institucional circunscrita a la Constitución vigente.

