La institucionalidad ambiental no da el ancho

El artículo 2.1.25 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) señala que el tipo de uso residencial en los proyectos inmobiliarios contempla preferentemente el destino vivienda, e incluye hogares de acogida, así como edificaciones y locales destinados al hospedaje, sea éste remunerado o gratuito. Dicho reglamento deja en claro que “cuando los Instrumentos de Planificación Territorial existentes se refieran a uso de vivienda o habitacional, éstos se asimilarán al uso Residencial que señala este artículo”

Se le acreditó a esa SMA que el permiso N° 35 de 2019 debió contemplar las 295 viviendas de las 2 torres nuevas y las habitaciones de las torres ya edificadas, con lo cual se superaba en exceso las 300 viviendas, pero a pesar de lo anterior, esa negligente SMA en su Resolución Exenta N° 1875 del 23/08/21, muy suelta de cuerpo, dice que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) manifestó en su análisis de la situación que “el 5 de octubre de 2020, mediante Resolución Exenta SEA N°202013101247, la Dirección regional SEA RM, emitió un pronunciamiento indicando que el proyecto informado no corresponde a la modificación de un proyecto existente y que no cumple con los requisitos para ser ingresado al SEIA, habiendo analizado los literales h) y p) del artículo 3° del Reglamento del SEIA”. Es decir, se mintió.

Quien firma esa Resolución es Enmanuel Ibarra, fiscal de la SMA, señalando que la denuncia fue archivada, lo que no tiene mayor trascendencia debido a que el permiso contrario a derecho, a pesar de que la municipalidad de Providencia por razones inentendibles no lo invalida, no podrá utilizarse para construir las mentadas 2 torres habitacionales.

En vista de ello, sobre la marcha se le envío una objeción a la SMA, adjuntando la mencionada Resolución Exenta, para que ese organismo ambiental revise su equivocado actuar, lo que se observa en link

Como vemos, en este luctuoso episodio la municipalidad de Providencia, regida por la política Evelyn Matthei, intentó favorecer a empresarios que irrespetaron el marco regulatorio y la institucionalidad ambiental, a través de la SMA y el SEA, fueron comparsas de la anterior.