La crisis de derechos humanos que Piñera insiste en negar

Señor director:

Ad portas de la segunda conmemoración del estallido social y a propósito de la intervención que realizó hace unos días el presidente Sebastián Piñera ante la Asamblea de Naciones Unidas, en la que manifestó que durante su gobierno se tomaron “todas las medidas y precauciones posibles y necesarias para garantizar el respeto a los derechos humanos de todos”, es necesario hacer memoria sobre las violaciones masivas y generalizadas de derechos humanos que se cometieron en el país.

A pesar de que el informe de Amnistía Internacional “Ojos sobre Chile” denuncia que al 30 de noviembre de 2019 (periodo más álgido de las protestas), la Fiscalía Nacional había abierto más de 5500 investigaciones por “violencia institucional”; el presidente Sebastián Piñera se empeña en omitir y negar una y otra vez la magnitud de los hechos, incluso en instancias internacionales, continuando así con su narrativa de no reconocer la gravedad de la crisis que tuvo lugar durante su mandato y de la que los altos mandos y su gobierno son también responsables.

“Aplicamos normas estrictas para regular el uso de la fuerza por parte de las Policías, en plena concordancia con las normas internacionales de derechos humanos”, afirmó el presidente en su discurso internacional. Esta aseveración constituye una burla para las personas que sufrieron la muerte, torturas y otros malos tratos (incluyendo la violencia sexual), mutilaciones y detenciones arbitrarias. Si el presidente Piñera quiere sostener su afirmación de que “haremos todos los esfuerzos para que en Chile no haya impunidad”, tiene que asegurar su compromiso y recursos necesarios para llegar a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, lo cual comienza con una contribución real y sincera desde el Gobierno a transparentar los abusos cometidos por las fuerzas armadas y de orden público para que, por fin, la promesa de un nunca más en Chile se cumpla y, esta vez, NO haya impunidad.

Ana Martínez y Luis Acevedo, activistas del Equipo Jurídico Amnistía Internacional Chile.