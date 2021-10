9307d23e85

Nacional Boric se compromete a derogar Ley de Pesca y ampliar la Salud Pública El candidato presidencial se reunió con un grupo de pescadores artesanales de Caleta Portales en Valparaíso. También sostuvo un encuentro con dirigentes de los funcionarios de la salud con quienes coincidió en fortalecer el sistema de salud pública. Diario Uchile Miércoles 27 de octubre 2021 17:27 hrs.

Junto a pescadores artesanales y dirigentes de los funcionarios de la salud se reunió durante esta jornada el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, para abordar las demandas de cada uno de estos sectores. En la Caleta Portales de Valparaíso, Boric conversó con los trabajadores del mar quienes le presentaron una serie de propuestas, entre ellas la de la creación de un Ministerio de la Pesca Artesanal que permita una protección de los recursos marinos que asegure que estos productos lleguen frescos a las mesas de las familias del país. A eso sumaron la necesidad de considerar como de alto riesgo este oficio, así como adelantar la edad de jubilación para quienes se desempeñen en estas labores. Boric se comprometió a la derogación de la Ley de Pesca para “hacer una ley pensando en la sustentabilidad de los recursos, en la dignidad que ustedes tienen”. El abanderado agregó que “se requiere una revalorización de la tremenda pega que hacen los pescadores artesanales, de lo que hacen las encarnadoras, lo que hace toda la gente que trabaja acá en la caleta. Nos hemos comprometido no solamente a cuidar el recurso sino también a considerar la pesca como un trabajo pesado para que puedan acceder a la jubilación anticipada, pero por sobre todo que puedan tener condiciones de trabajo dignas en todas las caletas de Chile y que la industria no siga llevándose lo que es de todos los chilenos y chilenas”. Luego el candidato se reunió con dirigentes de los funcionarios de la salud quienes destacaron la semejanza de sus reclamos con las propuestas que plantea Boric en su programa de Gobierno. La presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, Patricia Valderas, indicó que “los temas que nosotros estamos proponiendo están en la agenda del candidato y son la salud pública para todos los chilenos, una salud pública fortalecida, una salud pública que tenga más hospitales, más trabajadores. También una carrera funcionaria acorde con los tiempos y mejores turnos para los trabajadores”. A eso agregó poner fin al actual sistema previsional de administradoras de fondos de pensiones, algo que también está en las propuestas de la carta presidencial de Apruebo Dignidad. “Los puntos más importantes para nosotros, que coincidamos en ello nos da una esperanza y nos comprometimos a una mesa de trabajo para trabajar en extenso cada uno de los temas que enumeré para poder aportar al programa que ellos tienen”, indicó la representante de la FENATS. Boric sobre Sichel: “No voy a hacer leña del árbol caído” Consultado por la decisión de su contendor de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, de pedir libertad de acción para los militantes de los partidos de su coalición, Boric indicó que prefiere preocuparse de su coalición y de mejorar las propuestas que ofrecen a la ciudadanía. “En campañas largas es muy difícil no cometer errores, yo también los he cometido. Lo importante es la consistencia de las propuestas y si uno encarna la voluntad de transformación que tiene el pueblo de Chile hoy día. Yo no voy a andar apuntando con el dedo y tratar de hacer leña del árbol caído de lo que está pasando con Sebastián Sichel. Lo que a nosotros lo que nos importa es cómo le ponemos más esfuerzo, más ganas, más convicción a tratar de hacer de hacer carne las propuestas para tener un país más digno y más justo”, puntualizó Boric.

