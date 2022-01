e66b65793c

Nacional Gabinete de Gabriel Boric es respaldado transversalmente por partidos políticos Dirigentes y parlamentarios de diversas colectividades destacaron el carácter paritario y de amplitud del equipo que acompañará al futuro mandatario el próximo 11 de marzo. Asimismo, valoraron el nombramiento de Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda.

Este viernes el presidente electo Gabriel Boric dio a conocer los nombres de quienes conformarán su gabinete ministerial y lo acompañarán en el Gobierno una vez asuma el mando el 11 de marzo. En las dependencias del Museo Nacional de Historia Natural, el próximo jefe de Estado dio la bienvenida a 14 futuras ministras y 10 ministros, de diversas sensibilidades políticas y de regiones, cumpliendo así su promesa de un equipo paritario, amplio y descentralizado. Lo que fue valorado desde distintos sectores. El diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, expresó que “hemos visto un gabinete que representa la diversidad de Chile. Me parece que el presidente Gabriel Boric ha tomado la decisión más sabia, haciéndole bien pensar en el bien de Chile para construir una mayoría a favor de los cambios. Este momento histórico es una ventana para poder hacer ciertos cambios, una ventana que no es infinita y que no podemos desaprovechar”. “Necesitamos que los cambios sucedan para que sean conquistas reales para la gran mayoría de los chilenos. Por eso, hoy es una muy buena noticia el gabinete que hemos visto y espero sinceramente que les vaya bien y desde el Congreso, desde el Partido Liberal y Nuevo Trato vamos a apoyar con todo para que a este Gobierno le vaya bien”, aseveró el legislador. El diputado de Nuevo Trato, Pablo Vidal, sostuvo que “el presidente Boric hoy día le ha dado una muy buena noticia al país al comunicar su gabinete, el equipo que le acompañará en los distintos desafíos, donde ha dado también demostración clara de priorizar la relevancia de las mujeres, con un gabinete en que por primera vez en la historia de nuestro país hay más mujeres que hombres, todas tremendamente destacadas en tareas claves como la Cancillería, Defensa, Interior, la Vocería y, por supuesto, un gesto político realmente extraordinario de ampliación de las redes de apoyo y de la base del Gobierno del presidente Boric, incorporando también las fuerzas del bloque progresista”. El diputado del Partido Radical, Alexis Sepúlveda, dio señales de camaradería hacia su sector y manifestó que “el presidente Boric se ha abierto a ampliar el marco político de apoyo a su Gobierno y, por cierto, ha elegido a entre los y las radicales a quien ha ejercido por muchos años cargos de gestión pública y que nos da garantías de tener una gran representante en el gabinete, que es Marcela Hernando, diputada que deja su cargo y que esperamos que le vaya bien y contará con todo el respaldo de nuestra bancada, disponibles para iniciar ese trabajo que se requiere con mucha fuerza en el Ministerio de Minería”. También hizo lo propio la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, quien afirmó que “creo que es un gabinete diverso de hombres y mujeres de distinto origen, de distintas regiones, profesiones, edades, se combina experiencia y juventud. Por lo tanto, creo que es bien representativo de lo que es Chile y eso me parece muy interesante para que las personas se sientan identificadas con el Gobierno y sientan en los ministros personas cercanas”. Bajo ese contexto, la timonel destacó la designación de la doctora Jeannette Vega en el Ministerio de Desarrollo Social, apuntando que es una cartera que “está en el corazón de las reformas, de los derechos sociales, de los derechos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, tenemos una tremenda responsabilidad como partido de estar a la altura de esta invitación a ser parte de las transformaciones que Chile requiere”. En el oficialismo, el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, destacó el nombramiento de la primera mujer en el Ministerio del Interior, a cargo de la médico cirujana, Izkia Siches, comentando que en dicha cartera “hay muchos desafíos pendientes importantes, no solamente con los temas que dicen relación con la violencia en la Macrozona Sur, también con el avance del crimen organizado. Ahí se va a requerir efectivamente tomar decisiones complejas y difíciles”. Además, el parlamentario destacó la designación del expresidente del Banco Central, Mario Marcel, en el Ministerio de Hacienda, valorando su “alta capacidad técnica” y que “sin lugar a duda es un aporte relevante al gabinete”. El diputado y timonel de Evópoli, Andrés Molina, le deseó éxito al futuro gabinete, “especialmente a las mujeres ministras que son mayoría, por el bien de Chile” y también apuntó a Marcel “que le dará tranquilidad y moderación a los mercados. Espero ahora sí que lo escuchen y que actúen en consecuencia”. Por su parte, el diputado y presidente de la UDI, Javier Macaya, sostuvo que “podrán contar con nuestra leal colaboración en todos los desafíos que tiene Chile en los cambios sociales que se tienen que hacer. Nosotros estamos disponibles para trabajar con el nuevo gabinete, creo que es una foto inicial que representa diversidad, igualdad de género, es muy valorable y obviamente en la medida que la agenda permita mejoras para los chilenos nosotros vamos a estar disponibles para colaborar y ser interlocutores con ellos”. Sin embargo, advirtió que “si se apartan de una agenda que mire el bien de Chile, que aplique lógicas refundacionales, que genere odiosidad, un clima político que le haga mal a Chile, vamos a ser una oposición más dura. Depende mucho del estilo de liderazgo con el que se instalen los nuevos ministros y el sello de ellos se empiece a notar cuando comiencen a trabajar el próximo 11 de marzo”.

