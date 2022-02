0a10abd61e

Nacional Transportistas instan al futuro gobierno de Gabriel Boric a prolongar Estado de Excepción en el norte Según comentó el vicepresidente de la CNDC, Juan Bassi, el gremio está solicitando una reunión con las futuras autoridades del Ministerio del Interior para extender la medida. Mientras parlamentarios destacaron que la regulación del fenómeno migratorio es un proceso de "largo aliento". Natalia Palma Lunes 14 de febrero 2022 13:59 hrs.

Luego que el Gobierno decretara el Estado de Excepción para cuatro provincias del norte del país como parte del acuerdo alcanzado con el gremio de los transportistas, estos últimos destacaron la necesidad de que el futuro presidente Gabriel Boric mantenga la medida. En concreto, esta determinación rige para las zonas fronterizas de Arica, Parinacota, Tamarugal y Loa durante 15 días y podrá prorrogarse por otros 15 más sin requerir de la autorización del Congreso. Por lo que, una vez finalizado ese plazo, quedará en manos del futuro Gobierno si amplía o no su vigencia. Todo esto, a raíz de la muerte del joven camionero Byron Castillo en Antofagasta, en el cual habrían participado ciudadanos extranjeros. Lo que provocó el bloqueo de varias rutas a nivel nacional. El vicepresidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, Juan Bassi, valoró el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo, aunque reconoció que la extensión del paro de transportistas se debió a la molestia que causó el liderazgo del representante de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Carlos Bretti, en la instancia. En esa línea, el dirigente dijo que “tuvo que llegar un momento de presión, reaccionó, lo hizo inmediatamente y el Gobierno cumplió al pie de la letra. El tema de por qué siguen las movilizaciones y no se bajaron es porque entraron personajes que no debieron haber entrado en las negociaciones. El señor Bretti no tendría que haber participado en esa reunión y haber sido el vocero”. “Todos los camiones de Chile estaban con que se levantara la movilización siempre que la gente de Antofagasta dijera ‘aquí se acaba el paro’, pero no una persona de Santiago. Entonces ahí se sintieron como que le faltaron el respeto al dueño de casa”, agregó Bassi. Asimismo, instó a la próxima administración a extender el Estado de Excepción, comentando que “nosotros como Confederación Nacional estamos trabajando para tratar de sentarnos a conversar con el Gobierno entrante para poder seguir con esta misma medida a largo plazo. Estamos pidiendo reuniones con el nuevo subsecretario o con la ministra del Interior para poder ver cómo podemos enfrentar esta situación y que no llegue hasta el cambio de mando”. El diputado y senador electo por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS), se mostró a favor del Estado de Excepción, aunque enfatizó en que la regulación del fenómeno migratorio es un desafío que requiere de medidas a largo plazo. El legislador afirmó que “tengo claridad de que este es un proceso de largo aliento, que no tiene solución mágica y que, por el contrario, lo que se implemente tienen que ser medidas integradoras, hacer un trabajo en conjunto con los países vecinos, pero hoy día el norte está viviendo una situación muy límite, muy extrema y para esos escenarios es donde este Estado de Excepción cumple un determinado objetivo”. En cuanto a la posibilidad de ampliar la medida una vez que asuma Gabriel Boric como mandarario, manifestó que “lo que debe iniciar en razón de lo que él ha conocido de la realidad del norte es atender las carencias, las crisis permanentes y heridas del norte. Si el Presidente se hace cargo de aquellas deudas sociales que tiene el norte, probablemente este territorio va a estar en mejores condiciones para afrontar una migración que no se va a detener”. En tanto, la senadora UDI, Luz Ebensperger, respaldó la declaración del Estado de Excepción en las zonas fronterizas y dijo esperar que “con la reconducción se frene el ingreso clandestino de migrantes”. Sin embargo, señaló que “de la misma manera que valoro esto creo que el Estado de Excepción también debiera haberse decretado en provincia o en ciudades como Iquique y Alto Hospicio, porque no basta con medidas para dar mayor seguridad en las carreteras si la inseguridad también está en las ciudades, particularmente como Iquique, Alto Hospicio en que cada día hay más actos de violencia, homicidios, robos, asaltos, en fin”. En esa línea la parlamentaria sostuvo que “la gente no está viviendo tranquila producto de esta inseguridad producida por actos de violencia asociadas a esta migración clandestina”.

