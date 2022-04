Fallece Mireya Baltra, ex ministra del Trabajo del gobierno de Salvador Allende

La tarde de este domingo, el Partido Comunista notificó a través de su cuenta oficial de Twitter el fallecimiento a los 90 años de la ex ministra del Trabajo del gobierno de Salvador Allende, Mireya Baltra, quien se desempeñó en el cargo de manera interina en 1971 y luego como titular en 1972.

De profesión socióloga, Baltra también fue dirigenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) reportera, y suplementera, teniendo su propio kiosko de diarios en la calle Matías Cousiño con Moneda. Asimismo, ejerció como regidora de Santiago y diputada de la República entre 1969 y 1973.

⚫️Comunicamos con mucho pesar el sensible fallecimiento de nuestra querida compañera Mireya Baltra, exministra del gobierno del Presidente Salvador Allende. Dirigenta social y exdiputada. Entregamos nuestras condolencias y afectos a su familia como Partido Comunista de Chile.

Por otra parte, la ex secretaria de Estado fue reconocida por el Servicio Nacional del Adulto Mayor con la “Trayectoria a la Mujer Mayor” en 2008 y recibió el “Premio Manuel Bustos Huerta” de parte del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet en 2015.

Militantes del PC expresaron sus condolencias ante el deceso de la mujer.

Nos deja hoy Mireya Baltra, ex ministra del Trabajo, ex diputada y comunista ejemplar. Nuestras condolencias a su familia. #HonorYGloria para una dirigente consecuente con el pueblo! pic.twitter.com/XR0eOslvaU

Todo mi respeto y admiración para Mireya Baltra, que nos ha dejado. Una mujer sabia, de fuertes convicciones, cariñosa, ministra del Trabajo en el Gobierno de Salvador Allende y que me acompañó en mi camino al parlamento. Mis cariños y condolencias a su familia ¡Honor y gloria! https://t.co/Fs4haCBmtm

Familia acaba d comunicar el fallecimiento d la gran Mireya Baltra Moreno. Mi solidaridad y abrazo fraterno a su familia y seres queridos.

Cómo comunistas sentimos profundo pesar y tristeza por la partida de nuestra querida ex comité central, ex 1aMinistra del Trab y ex diputada pic.twitter.com/wKqI5o3tvG

