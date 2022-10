Cronología del TPP11

Después de la pandemia y durante el proceso constituyente, el gobierno de Sebastián Piñera calificó 28 veces con trámite de urgencia la votación del TPP11 en el Senado. Las y los senadores Adriana Muñoz, Yasna Provoste y Ximena Rincón, se dieron maña desde su respectiva presidencia del senado, para manejar la tabla y postergar indefinidamente esa votación. Porque después del estallido social y del 18 de octubre de 2018, la consigna No al TPP 11 estuvo en muros, calles y plazas del país. El proyecto de votación de ese tratado internacional había quedado listo para su votación final en el pleno del Senado, el día anterior al estallido social. Sólo faltaba conocer la fecha exacta de su votación. Pero luego vino la revuelta, el llamado Acuerdo de Paz, y el proceso constituyente que incluyó una iniciativa popular orientada a poner límites a los tratados de libre comercio, en defensa de la soberanía de los pueblos. La iniciativa logró en un escaso tiempo 18000 firmas, superando ampliamente lo requerido para ser aceptada a discusión en la Convención Constitucional. ´

La votación fijada contra viento y marea para el 11 de octubre de 2022 es el trámite final. El presidente Boric desoyó los llamados de organizaciones sociales y ambientales que le solicitaron usar las facultades que le otorga el reglamento del Senado para retirar el tratado, y evitar así una fractura en su base de apoyo social, popular, ecologista y feminista, además de efectos laterales en su coalición política.

Hitos en 2019

El 17 de octubre de 2019, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia aprobó el TPP11 y el Senado se negó a aceptar una revisión del tratado por más comisiones. Hubo un solo voto en contra en esa comisión, del senador DC Francisco Huenchumilla. Los votos a favor fueron de Felipe Harboe, Andrés Allamand y Víctor Pérez Varela. El senador Huenchumilla es el único de esos senadores que continúa en el Senado y mantiene invariable su digna posición.

Antes de ello, el tratado había sido aprobado el 20 de agosto por la Comisión de Hacienda. Y con anterioridad, el 6 de agosto había sido aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores por la unanimidad de los senadores. El presidente de la Comisión, José Miguel Insulza (PS); Ricardo Lagos Weber (PPD), Iván Moreira (UDI), José Miguel Ossandón (RN) y Alejandro Guillier votaron como hermanos de causa, por unanimidad a favor del TPP11. Este es un tratado que garantiza a las corporaciones transnacionales avanzar sin cortapisas imponiendo megaproyectos bajo sus nuevas reglas del juego. Insulza honró así el modelo agroexportador iniciado por Augusto Pinochet, el dictador que el senador trajo de regreso a Chile el año 2000 asegurándole impunidad total. La comisión suscribió al mismo tiempo un protocolo de acuerdo del gobierno de Piñera y su Ministerio de Relaciones Exteriores con el Senado, un documento de contenido absurdo, inexacto y sin ningún valor vinculante que hoy nadie cita ni recuerda. Fue una coartada del gobierno de Piñera que le permitió captar el voto de Guillier, anteriormente contrario al TPP11. Fue un truco algo parecido en su espíritu, a las cartas laterales o Side Letters que impulsa el gobierno de Boric..

El 19 de Julio de 2019, casi un millón de personas votaron en todo el país No al Tpp11, en un Plebiscito Autoconvocado sobre TPP11 sobre el cual se dio cuenta en un salón del Senado, en conferencia de prensa. Chile Mejor sin TLC formó parte de las organizaciones convocantes que llevaron adelante la iniciativa, liderada desde Valparaíso. Fue un temprano ejercicio de democracia directa. Con esa experiencia in mente, a fines de2021, Chile Mejor sin TLC incorporaba, los plebiscitos como mecanismo de consulta popular vinculante, en su Iniciativa Popular Constituyente . Los artículos incorporados en esa iniciativa no alcanzaron los 2 tercios necesarios para ser aprobada y fueron rechazados no sólo por la derecha sino por sectores mayoritarios del Partido Socialista y el Frente Amplio.

El 17 de abril de 2019 la Cámara de Diputados aprobó el TPP11, por 77 votos a favor, 68 en contra y dos abstenciones. Las cifras fueron inéditas ya que nunca un tratado había obtenido una votación tan importante en contra. Varios de esos diputados hoy son senadores. Entre ellos están Alejandra Sepúlveda, Esteban Velászquez, Loreto Carvajal, Karim Bianchi, Gastón Saavedra, Daniel Núñez y Fidel Espinoza (votaron en contra). Iván Flores se abstuvo. Juan Luis Castro se pareó. Luciano Cruz Coke y Matias Walker votaron a favor. El PPD, partido del ex canciller Heraldo Muñoz votó en contra, junto al FA los regionalistas verdes y la mayoría del PS y la DC.

Inicio de tramitación del TPP11

El 29 de octubre de 2018 Sebastián Piñera ingresó el TPP11 (CPTTPP) a tramitación al congreso.

El 8 de marzo de 2018 la ex presidenta Michelle Bachelet firma el tratado, justo cuatro días antes de expirar su mandato, acción que fue rechazada en su fondo y forma por las organizaciones sociales y ambientales, que consideraron un agraviante que el compromiso se suscribiera el Día Internacional de la Mujer. Bachelet había logrado “resucitar” el tratado luego de una reunión de cancilleres de los países que habían firmado el antiguo TPP. Ello ocurrió el 14 y 15 de marzo en Viña, en medio de una dura represión policial a los manifestantes opositores al TPP que se hicieron presente allí.

Campaña No al TPP y muerte presunta del tratado

El tratado había sido entrado en letargo luego que el 24 de Enero de 2017, el recién asumido presidente Donald Trump anunciara el retiro de Estados Unidos del TPP. En ese período, Chile Mejor sin TPP pasó a llamarse Chile Mejor sin TLC (sin Tratados de Libre Comercio), asumiendo también que los tratados de segunda generación eran idénticos en contenidos al TPP.

En 2016 se publica y difunde ampliamente el libro “Implicancias del Acuerdo Transpacífico TPP”, cuyos 10 capítulos fueron elaborados por organizaciones miembros de la Plataforma Chile Mejor sin TPP. Se realizan jornadas, charlas, y seminarios para debatir sobre el tema.

El 13 de noviembre de 2015, las organizaciones Red de Acción en Plaguicidas Chile, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y el Colectivo Mapuche presentan un Pedido de Acción Urgente en Naciones Unidas, entregado personalmente en Ginebra por Lucía Sepúlveda al relator de Sustancias Tóxicas Baskat Tunkas y la relatora de Pueblos Indígenas Victoria Taluli .

El 6 de noviembre 2015 el gobierno de Bachelet, a través de la web de DiRECON del Ministerio de Relaciones Exteriores, publica el texto del tratado, hasta ese día secreto.

El 28 de septiembre de 2015 nace Chile Mejor sin TPP, nombre original de Chile Mejor sin TLC, exigiendo información y el fin del secretismo respecto del tratado TPP. La organización está integrado por organizaciones sociales, políticas, culturales e individualidades. Entre sus fundadores están miembros del FA como Camila Vallejo y Giorgio Jackson, posteriormente se incorpora Carlos Figueroa, actual asesor económico del presidente Boric.

En julio de 2015 Wikileaks filtra por segunda vez capítulos claves (propiedad intelectual, entre otros) del tratado secreto, generando alarma en las organizaciones sociales y ambientales del país. Fue entonces cuando se dieron los primeros pasos de organización y estudio del TPP. La filtración de los primeros documentos del TPP se realizó en 2013. Chile Mejor sin TLC asume una deuda de honor con Julian Assange y une su voz a la campaña por su libertad y no extradición a Estados Unidos.