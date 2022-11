471a019156

Deportes José Pedro Fuenzalida: “Es momento de que a otros les toque tomar esta responsabilidad” El ya legendario futbolista chileno jugó su último partido de local con Universidad Católica, club del que se convirtió en su capitán y una de sus máximas figuras históricas. Diario UChile Martes 1 de noviembre 2022 11:03 hrs.

Tras el disputado empate sin goles entre Universidad Católica y Audax Italiano, llegó el momento de las despedidas en la UC y en particular de un hombre que ha sido su capitán y máximo referente en los últimos años, hablamos de José Pedro Fuenzalida. Una vez concluido el compromiso ante los itálicos, el “Chapa” dialogó con TNT Sports, donde hizo saber sus sensaciones en el adiós a la institución que lo formó, donde debutó en 2004 y que entre sus dos periodos vistiendo la camiseta de la franja, obtuvo 11 títulos. “Es un sueño jugar en Católica, me ha entregado muchas cosas. Es un club en el que me siento identificado. Me voy tranquilo por lo que hemos podido vivir juntos y el cariño de la gente”, comenzó diciendo el polifuncional jugador. Fuenzalida también recordó su primera vez con la casaquilla cruzada, en una derrota por 4-0 ante Unión Española, indicando que “siempre están los inicios, 19 años atrás, han pasado muchas cosas, estoy con mi gente y me queda solo agradecer por el cariño”. En la misma línea, destacó que “fue creciendo y mejorando la relación con la gente de la Católica, mi familia fue creciendo conmigo acá, fue algo muy lindo, ganándome el cariño de la gente y eso me invitó a seguir trabajando día a día”. En cuanto a su decisión de salir de la UC, el bicampeón de América con la Selección chilena indicó que “es algo que vengo pensándolo hace más de un año. Es un buen momento. Me mantengo vigente. Es momento de que a otros les toque tomar esta responsabilidad”.

