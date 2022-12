8fb196ae7a

Deportes ¡Katastrophe! Alemania derrota a Costa Rica pero queda fuera del Mundial El tetracampeón del mundo queda eliminado en primera ronda por segundo mundial consecutivo pese a derrotar a la selección de Costa Rica. Diario UChile Jueves 1 de diciembre 2022 18:16 hrs.

Segundo fracaso mundial seguido de una potencia como Alemania. Si bien el combinado germano derrotó este jueves por 4-2 a Costa Rica en un partidazo, no le alcanzó y sentenció su eliminación en Qatar 2022 en la fase grupal, al igual que en Rusia 2018, cuando llegó como campeón vigente. Tras la sorpresiva caída en el debut ante Japón y el agónico empate contra España, los teutones quedaron con la obligación de ganar en el cierre del Grupo E denominado de la “muerte”, pero además esperar que los ibéricos no perdieran ante los asiáticos para alcanzar el segundo cupo de la zona. Sin embargo, aunque sacaron su tarea adelante, no recibieron la mano de los hispanos, quienes sucumbieron ante los asiáticos, y dijeron adiós a la cita planetaria por diferencia de goles. Por su lado, el elenco centroamericano estuvo clasificando por momentos con el triunfo parcial de 2-1, pero terminó fuera y no pudo concretar la hazaña como en Brasil 2014, cuando lo hizo en un grupo ante campeones como Italia, Inglaterra y Uruguay. Fue una histórica jornada, debido a que la francesa Stéphanie Frappart se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido en una Copa del Mundo masculina, con un buen cometido. La Mannschaft salió con todo y avisó rápido, a los 2′, con un remate desde fuera del área, pero el portero Keylor Navas reaccionó bien para mandar al tiro de esquina. Pero a los 9′ llegó la apertura del marcador con un golazo, cuando David Raum desbordó por la izquierda y sacó un centro para que Serge Gnabry conectara con un certero cabezazo al segundo palo. Tras la diana, los europeos continuaron con su absoluto dominio, atacando con velocidad por las bandas y los “ticos” no lograron salir de su zona y fueron un equipo similar al vapuleado por España en el debut, solo que los teutones no tuvieron la contundencia hispana y gracias al meta Navas. Eso sí, los de la CONCACAF casi lo empatan por medio de Keisher Fuller tras doble error en la zaga rival, per Manuel Neuer, quien superó el récord de arquero con más partidos en Mundiales (19), mandó al tiro de esquina. En el complemento llegó todo el dramatismo. Los “ticos” salieron con otra disposición y lograron la paridad a los 58 ‘ con un fulminante contragolpe, cuando Yeltsin Tejeda capitalizó un rebote que dio Neuer tras un cabezazo de Kendall Waston, mientras que a los 70′ se adelantaron cuando Neuer salió mal en un pelota detenida y tras un serie de enredos Juan Pablo Vargas mandó el esférico al fondo de la red. Con eso, Costa Rica avanzaba. Pero a los 73′, Kai Havertz, quien había ingresado hace poco, puso la igualdad al definir por encima de Navas y a los 85′, nuevamente el jugador del Chelsea marcó con un remate desde el aire. En tanto, tras varios minutos y revisión en el VAR, la jueza validó una conquista a Fullkrug que originalmente había sido anulada por posición de adelanto. Al final, Alemania consiguió una victoria que no le sirvió, pues despertó demasiado tarde en este Mundial y no le alcanzó para evitar una dura tempranera eliminación en una zona E donde avanzaron el sorprendente Japón, que se medirá en octavos con Croacia, y España, que irá en un partido que promete contra el histórico Marruecos, ganador del Grupo F. Estadio: Al Bayt.

Árbitro: Stéphanie Frappart (Francia). ALEMANIA: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Niklas Süle, Antonio Rüdiger, David Raum (67′, Mario Götze); Ilkay Gündogan (55′, Niclas Fullkrug), Leon Goretzka (46′, LUkas Klostermann), Serge Gnabry, Jamal Musiala, Leroy Sané; Thomas Müller (67′, Kai Havertz). DT: Hansi Flick. COSTA RICA: Keylor Navas; Óscar Duarte, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas; Celso Borges, Yeltsin Tejeda, Keysher Fuller, Bryan Oviedo, Brandon Aguilera (46′, Youstin Salas), Joel Campbell; Johan Venegas. DT: Luis Fernando Suárez. GOLES: 10′ Gnabry (ALE), 58′ Tejeda (CRC), 70′ Neuer (CRC AG), 73′ y 85′ Havertz (ALE), 89’ Füllkrug (ALE).

