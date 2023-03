Cristian Garín: “Este triunfo me sube el ánimo, no estaba con confianza de ganar los partidos”

Cristian Garin (100° del mundo) tuvo un debut triunfal en el ATP 250 de Santiago. La noche del martes, el tenista chileno derrotó al austriaco Dominic Thiem (99°), pupilo de Nicolás Massú y ex 3 del planeta, por 6-2 y 7-6, en un partido donde el nacional jugó a gran nivel y recibió gran apoyo del público.

Por eso, tras el cotejo, el “Tanque” agradeció el respaldo de la gente y aseguró que la victoria frente al campeón del US Open 2020 le ayudará a retomar la confianza.

“Obviamente que ver el estadio lleno apoyándote, salir del partido y que se haya quedado muchísima gente para una foto fue lindo, es muy especial jugar aquí. Chile me encanta, es un torneo que gané sin público y fue muy raro, pero ojalá repetirlo alguna vez y voy a luchar mucho para que se repita, ojalá con gente. Y siempre digo que es una semana muy especial por esto, por todos ustedes también que vienen y están presentes, la gente, se vive distinto y es lindo sentir el apoyo de todos”, expresó “Gago”.

Sobre la victoria ante el pupilo de Massú, sostuvo: “Creo que jugué muy bien, de la manera que vengo haciéndolo en los entrenamientos, agresivo, sacando bien, intentando subir a la red lo más posible, salí contento del partido porque en las semanas pasadas, si bien no me sentía jugando mal, no me sentía con la confianza de ir a ganar los partidos, por eso no tuve buenos resultados, y ahora tuve una semana muy buena de entrenamiento y estoy aquí para seguir intentándolo y seguir trabajando. Creo que este partido me sube el ánimo y la confianza de que esta es la forma en la que tengo que seguir jugando y trabajar en base a eso”.

“Con Dominic entrenamos mucho, compartimos bastante durante el año y nos conocemos bien, nuestros entrenadores se conocen mucho. Se dio más o menos el partido como lo pensaba, yo particularmente en este partido me enfoqué más en mí, en yo hacer mi juego porque obviamente lo conozco mucho pero sí me enfoqué un poco más en mi, en mi saque, en correr, en competir, en atacar, y yo creo que pasó mucho por ahí el partido”, añadió.

Además, recordó las amenazas que recibió en sus redes sociales la semana pasada: “Los mensajes negativos es algo con lo que uno convive cada semana, incluso después de ganar uno tiene mensajes o amenazas y todo eso es en base a las apuestas supongo, el 90% de los mensajes son en inglés y eso es feo, yo juego tenis porque fue mi sueño siempre ser tenista y a veces vivir este tipo de cosas es feo pero creo que está mal decirlo pero ya me acostumbré un poco a recibirlos, solamente que ahora vi tantos mensajes y dije ‘voy a exponerlo para que vean lo que se vive’, y no sé como se sentirían ustedes si leyeran tantos mensajes así. Es feo, pero lamentablemente no puedo hacer nada contra eso y me queda solamente disfrutar el apoyo de la gente”.

En cuanto a su próximo rival, el argentino Sebastián Báez, anticipó: “Quiero seguir jugando de la misma manera, siento que obviamente tengo margen de mejora pero quiero seguir siendo agresivo, sacando como hoy, creo que no tuve ningún break point y eso es una buena estadística. Trabajé mucho esta semana con el “Gringo” y Fernando González también me ayudó jugando unos días y hablamos bastante, creo que esta semana me sirvió mucho. Llegué con el ánimo abajo de Río porque vengo haciendo las cosas bien, entrenando bien, pero faltaban los resultados y los estoy buscando, pero me pone contento la forma en la que jugué hoy”.

