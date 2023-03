f51b836b89

6464c25542

Deportes Kristel Köbrich: “Todos tenemos la responsabilidad de que estos Juegos Panamericanos no sean en vano” La nadadora y embajadora de Santiago 2023 se refirió a la importancia de este evento y de la necesidad de aprovechar la oportunidad que ofrece esta cita para potenciar el deporte chileno. Diario UChile Lunes 27 de marzo 2023 12:15 hrs.

Compartir en

En conversación con la segunda edición de Radioanálisis, la destacada nadadora nacional Kristel Köbrich, se refirió a su rol de embajadora de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. “Estos Juegos son únicos, más allá de que cada torneo, cada campeonato, cada vivencia es única. Cuando nos enteramos que Chile había iniciado esta propuesta se veía muy lejano y cada vez que pasan los años nos damos cuenta que se hizo realidad y tener una instancia de esta magnitud para nosotros como deportistas es muy fuerte”, comentó la nadadora que es considerada como la mejor de su disciplina en la historia de nuestro país. Consultada respecto de su rol como embajadora de los Juegos, la deportista afirmó que “más que una responsabilidad es un honor. Para mí siempre ha sido una responsabilidad representar a Chile. Para mí es un honor y un orgullo representar a Chile, estos serían mis sextos Panamericanos, pero sigue siendo un trabajo en el que con mi equipo seguimos entendiendo y seguimos planificando lo más serio posible para poder representar de la mejor forma posible a Chile”. Respecto de su estado de forma, Kristel Köbrich expresó que “este año tenemos dos objetivos muy claros: el Mundial y los Panamericanos. Dentro de dos semanas nos vamos a Estados Unidos a entrenar y a competir que es lo que necesitamos y de verdad seguir focalizada porque sabemos que se viene un año super cargado emocional y físicamente”. La nadadora valoró positivamente la evolución que ha tenido el deporte chileno durante los últimos años y recalcó que “tenemos más deportistas federados, más deportistas de alto rendimiento, más infraestructura, más apoyo, más crecimiento en regiones pero eso no quiere decir que no nos falte. Tenemos que seguir creciendo, seguir apostando, perfeccionándonos y los Panamericanos van a dejar un legado. Eso es lo que tenemos que entender, que habrá un antes, un durante y un después y eso es lo que más tenemos que trabajar y lo que más nos traerá frutos a largo plazo”. En ese sentido, Köbrich explicó que para no perder esta oportunidad “no hay que olvidarse, estar en el presente y ver para qué y por qué. Nosotros tenemos que entender por qué estamos haciendo esto y después para qué lo estamos haciendo. Nosotros como deportistas entendemos el costo y la magnitud que significa organizar un evento de este tipo, pero está en nosotros el poder seguir potenciando y seguir mostrando de que lo vamos a utilizar”. La deportista agregó que “el Gobierno tiene también una responsabilidad y la empresa privada también tiene otra responsabilidad, el IND, las federaciones todos nosotros los deportistas tenemos un poco de responsabilidad para que nada quede en vano y todo se pueda utilizar y potenciar“. Sobre su futuro y la posibilidad de seguir ligada al deporte desde el lado de la dirigencia, la nadadora afirmó que “no sé, he tenido tantas experiencias con dirigentes, algunas pésimas, otras buenas, otras excelentes, la vida me ha tratado de muchas maneras pero hoy no estoy pensando en eso, no sé si lo haré más adelante, yo sé que eso tiene un desgaste enorme, algo que hoy no puedo hacer, pero no lo descarto a futuro aunque tampoco lo tengo como un plan, hoy solo estoy concentrada en la natación”. Foto: Confederación Argentina de Deportes Acuáticos. Revisa la entrevista completa en el video de la “Segunda Edición de Radioanálisis”:

En conversación con la segunda edición de Radioanálisis, la destacada nadadora nacional Kristel Köbrich, se refirió a su rol de embajadora de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. “Estos Juegos son únicos, más allá de que cada torneo, cada campeonato, cada vivencia es única. Cuando nos enteramos que Chile había iniciado esta propuesta se veía muy lejano y cada vez que pasan los años nos damos cuenta que se hizo realidad y tener una instancia de esta magnitud para nosotros como deportistas es muy fuerte”, comentó la nadadora que es considerada como la mejor de su disciplina en la historia de nuestro país. Consultada respecto de su rol como embajadora de los Juegos, la deportista afirmó que “más que una responsabilidad es un honor. Para mí siempre ha sido una responsabilidad representar a Chile. Para mí es un honor y un orgullo representar a Chile, estos serían mis sextos Panamericanos, pero sigue siendo un trabajo en el que con mi equipo seguimos entendiendo y seguimos planificando lo más serio posible para poder representar de la mejor forma posible a Chile”. Respecto de su estado de forma, Kristel Köbrich expresó que “este año tenemos dos objetivos muy claros: el Mundial y los Panamericanos. Dentro de dos semanas nos vamos a Estados Unidos a entrenar y a competir que es lo que necesitamos y de verdad seguir focalizada porque sabemos que se viene un año super cargado emocional y físicamente”. La nadadora valoró positivamente la evolución que ha tenido el deporte chileno durante los últimos años y recalcó que “tenemos más deportistas federados, más deportistas de alto rendimiento, más infraestructura, más apoyo, más crecimiento en regiones pero eso no quiere decir que no nos falte. Tenemos que seguir creciendo, seguir apostando, perfeccionándonos y los Panamericanos van a dejar un legado. Eso es lo que tenemos que entender, que habrá un antes, un durante y un después y eso es lo que más tenemos que trabajar y lo que más nos traerá frutos a largo plazo”. En ese sentido, Köbrich explicó que para no perder esta oportunidad “no hay que olvidarse, estar en el presente y ver para qué y por qué. Nosotros tenemos que entender por qué estamos haciendo esto y después para qué lo estamos haciendo. Nosotros como deportistas entendemos el costo y la magnitud que significa organizar un evento de este tipo, pero está en nosotros el poder seguir potenciando y seguir mostrando de que lo vamos a utilizar”. La deportista agregó que “el Gobierno tiene también una responsabilidad y la empresa privada también tiene otra responsabilidad, el IND, las federaciones todos nosotros los deportistas tenemos un poco de responsabilidad para que nada quede en vano y todo se pueda utilizar y potenciar“. Sobre su futuro y la posibilidad de seguir ligada al deporte desde el lado de la dirigencia, la nadadora afirmó que “no sé, he tenido tantas experiencias con dirigentes, algunas pésimas, otras buenas, otras excelentes, la vida me ha tratado de muchas maneras pero hoy no estoy pensando en eso, no sé si lo haré más adelante, yo sé que eso tiene un desgaste enorme, algo que hoy no puedo hacer, pero no lo descarto a futuro aunque tampoco lo tengo como un plan, hoy solo estoy concentrada en la natación”. Foto: Confederación Argentina de Deportes Acuáticos. Revisa la entrevista completa en el video de la “Segunda Edición de Radioanálisis”: